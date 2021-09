En plena época del streaming y de los contenidos digitales el nombre de Ibai Llanos no pasa desapercibido para nadie. Conocido como uno de los streamers más populares de España y del mundo, el vasco ha logrado cosechar una buena base de seguidores con el paso de los años. Su transparencia y cercanía han sido dos de los ingredientes esenciales que lo han llevado a ello.

Precisamente esta transparencia es la que le ha vuelto a convertir en tendencia en las últimas horas. Ibai se ha convertido en noticia al haber realizado un streaming beneficio para recaudar fondos y destinar todo el dinero a los afectados por el volcán de la Palma. Un gesto por el que ha sido muy aplaudido y con el que ha cosechado una gran cantidad de dinero.

Tras dar por finalizado el evento benéfico, el vasco quiso saber en pleno directo cuánto fue el dinero que logró recaudar, momento en el que por error terminó filtrando a sus seguidores una de las grandes incógnitas de Internet, lo que gana al mes.

Por todos es sabido que dicha plataforma suele pagar muy bien a sus streamers, sobre todo, a los más populares. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando Ibai Llanos reveló sin querer que había ganado a lo largo del mes 145.837,83 dólares, es decir, 125.000 euros de ingresos solo en Twitch.

«¿Esto es lo que he generado? ¿De todo el mes? ¿De todo el mes? ¿Tengo que dar esto? Me da igual que enseñe esto. Me suda los c*jones», declaró Ibai en pleno directo tras comprobar que ese no era el dato que quería mostrar. No obstante, a pesar de este pequeño desliz, el vasco logró mostrar que habían recaudado un total de 46.000 euros para la Palma solamente en su propio canal.

Una cifra a la que se le sumó la recaudada por otros streamers como ElRubius, quienes se sumaron a la causa. Una unión virtual con la que lograron recaudar un total de 100.000 euros. «Enormes todos», dijo agradecido Ibai en su cuenta de Twitter. Sin lugar a duda, una vez más en la que Ibai Llanos ha vuelto a demostrar que su humildad y transparencia son unas de las claves de su éxito.