Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 5 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Timur se mostró profundamente afectado tras descubrir la verdad sobre su pasado. Tanto es así que no duda en pedir explicaciones a Nevra, por lo que acaban protagonizando un tenso enfrentamiento. Seren toma la decisión de que su madre entre a la habitación del hospital, en un intento de reconciliación. Sin embargo, este encuentro ha provocado nuevas y numerosas contradicciones en Seren. Todo ello mientras Rengin sugiere que debería dar a luz cuanto antes.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Bahar está convencida de que todavía es pronto para que nazcan los bebés. Nevra toma la decisión de mudarse a Gulçiçek tras su distanciamiento con Timur, mientras que Leyla ha conseguido hablar a solas con él, confesando a todos la realidad. Tolga y Çagla siguen abriéndose el uno al otro respecto a los problemas de su pasado, mientras las cosas en el hospital continúan complicándose cada vez más. Hasta tal punto que, contra todo pronóstico, Bahar se ve en la obligación de asistir a Seren durante el parto. Pero no todo queda ahí, ya que la intervención quirúrgica de Leyla no sale, ni de lejos, como esperaba. Por lo tanto, estamos ante una de las situaciones más complejas y tediosas de lo que va de temporada. Y siendo honestos, no es para menos. ¿Lograrán solucionar todo antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 11 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Bahar y Evren, siguiendo todas y cada una de las indicaciones de Rengin, han logrado que Seren tenga a sus dos bebés. Pero no todo es felicidad, puesto que Timur se queda completamente impactado al enterarse de que ha perdido a su madre durante la operación.

Tan solo unos días más tarde, se descubre que Leyla ha dejado dos testamentos, para que la herencia quede repartida entre Timur y Bahar. Por si fuera poco, Leyla ha querido aprovechar ese momento para hacerles saber lo sumamente feliz que ha sido durante sus últimos días de vida. Nevra trata de acercarse a Timur pero él, dadas las circunstancias, todavía no parece estar preparado.

Lejos de que todo quede ahí, Seren se muestra profundamente preocupada por sus hijos, por lo que no quiere separarse ni un solo segundo de la incubadora. Aziz, por su parte, se muestra decidido a abrir una investigación contra su madre por cómo se encuentra Seren. Timur no duda en impedírselo. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.