Huele a dioses: el nuevo ambientador fresco de Mercadona que hará que tu casa parezca un hotel de lujo

Mercadona ha vuelto a hacerlo. La cadena valenciana, supermercado número uno en España, nos ha sorprendido una vez más con un producto dentro de su sección de perfumes para el hogar, que se ha convertido en objeto de deseo entre los clientes más fieles. Pero esta vez no se trata de un incienso ni de una vela, sino de un ambientador en spray que muchos describen como elegante duradero y con ese toque limpio que recuerda a los hoteles de cinco estrellas. Su nombre lo dice todo: Essence de Bosque Verde, y promete neutralizar los malos olores con un aroma tan fresco como sofisticado.

Por apenas 1,15 euros, el nuevo ambientador de la marca Bosque Verde , que como ya sabéis es la línea de limpieza y hogar de Mercadona, se presenta como una alternativa económica y eficaz frente a las fragancias premium del mercado. Con su formato en spray de 300 mililitros, se ha posicionado rápidamente entre los más vendidos gracias a su combinación de intensidad, duración y frescura. Una mezcla sencilla que transforma cualquier estancia sin resultar empalagosa ni artificial. El éxito del producto no es casual. Los consumidores valoran cada vez más los aromas que evocan limpieza y bienestar, y que al mismo tiempo aportan una sensación de lujo accesible. Mercadona lo ha entendido a la perfección con Essence, un spray que, a diferencia de otros ambientadores convencionales, actúa no solo para enmascarar los malos olores, sino también para neutralizarlos de forma inmediata.

EL nuevo ambientador fresco de Mercadona que hará que tu casa parezca un hotel de lujo

El secreto del nuevo Essence Bosque Verde está en su composición equilibrada, pensada para ofrecer una sensación de frescor prolongado. Su aroma, según describen quienes ya lo han probado, combina notas limpias con un fondo ligeramente floral y acuático. Es un tipo de fragancia que recuerda a las zonas comunes de los hoteles de alta gama con sus pasillos perfumados, habitaciones recién ventiladas y ese olor inconfundible que hace que rápidamente lo asociemos con orden y pulcritud, pero también con descanso.

El efecto es inmediato. Con sólo una pulverización, el ambiente se renueva por completo. El producto está diseñado para neutralizar olores intensos como los del tabaco, las mascotas o la cocina, sin dejar rastro químico ni sensación de saturación. Su envase, de diseño moderno y color verde intenso, sigue la línea visual de los productos de limpieza de la gama Bosque Verde, pero con una presentación que de alguna manera, podemos definir como más sobria y elegante.

Eficacia y seguridad, las claves del éxito

El fabricante ha cuidado especialmente la formulación del producto. En la etiqueta se detalla su efecto inmediato y se advierte de su carácter inflamable, como ocurre con la mayoría de sprays presurizados. La marca recomienda agitar antes de usar y aplicar breves pulverizaciones en el aire, evitando hacerlo directamente sobre tejidos o superficies.

Detrás de la gama Bosque Verde se encuentra uno de los proveedores de confianza de Mercadona, una empresa española especializada en productos para el hogar con presencia consolidada en el mercado. Este tipo de colaboraciones encaja dentro del modelo de calidad total de la cadena valenciana, que apuesta por fabricantes nacionales y por mantener precios ajustados sin renunciar a la eficacia.

Además, Essence no solo cumple su función de ambientador, sino que refuerza la percepción de hogar cuidado y moderno, algo que Mercadona ha potenciado especialmente en los últimos años dentro de su categoría de limpieza y bienestar doméstico.

Una apuesta por el lujo accesible en el hogar

El lanzamiento de este nuevo ambientador Essence Bosque Verde confirma una tendencia que lleva tiempo consolidándose, ya que los consumidores suelen buscar ahora productos que hagan su día a día más agradable sin gastar demasiado. Y en ese equilibrio entre precio, calidad y diseño, Mercadona vuelve a marcar la diferencia.

Por un precio de tan sólo 1,15 euros, este spray de 300 ml de Mercadona ha logrado lo que muchos perfumes de hogar más caros no consiguen: un aroma limpio, elegante y duradero y además el que cualquier mal olor que tengas en casa, ya sea en la cocina, el salón o también el baño, se neutralice en cuestión de segundos. Un toque de lujo cotidiano que convierte cualquier estancia de tu casa en un espacio más acogedor.

Quizá esa sea la verdadera clave del éxito de Essence: que logra transformar el ambiente con naturalidad, sin que notes un aroma artificial o empalagoso, y que hace que incluso el rincón más sencillo de la casa huela como si fuera nuevo. Una fragancia que, como dicen algunos usuarios que ya lo han probado, «huele a dioses» y que ya se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan ese olor a hotel de lujo, aunque eso sí, a un precio que sea de supermercado.