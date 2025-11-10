Qué supermercados abren en Madrid hoy lunes, 10 de noviembre, por el traslado del Día de la Almudena: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour…

Madrid celebró ayer domingo el Día de la Almudena, conmemorando a su patrona la Virgen de la Almudena, pero lo cierto es que los madrileños están de enhorabuena porque el festivo se movió a hoy lunes 10 de noviembre, de modo que su calendario laboral señala tres días de fiesta seguidos. De todos modos puede que tras el fin de semana tengas la nevera vacía y quieras ir al supermercado, pero ¿están hoy abiertos Mercadona, Lidl, Carrefour y el resto de supermercados? ¿Qué horarios tienen sabiendo que son festivos?

El traslado del festivo ha dejado a media ciudad disfrutando de un lunes tranquilo, sin tráfico, con las tiendas del centro medio cerradas y muchos bares funcionando a medio gas. Sin embargo, la pregunta que más se repite cada vez que llega un festivo local es la misma: «¿Dónde puedo comprar si lo necesito?». Y es que, aunque las procesiones y actos religiosos de La Almudena se celebraron el domingo, el descanso se traslada al lunes, lo que genera siempre cierto desconcierto entre los consumidores. Para que no te desplaces en vano ni te lleves la sorpresa de encontrar las puertas cerradas, repasamos cómo funcionan hoy lunes 10 de noviembre las principales cadenas de supermercados en Madrid. Hay algunos que echan el cierre, otros que abren con horario festivo y otros que, directamente, estarán disponibles durante todo el día.

Mercadona

Mercadona es el supermercado número uno en España y tal vez el primero en el que muchos piensen hoy en Madrid para hacer la compra, pero no olvidemos su política de horarios y sabemos que en festivos y domingos cierran sus tiendas, así que las de Madrid hoy van a estar cerradas.

Lidl

El caso de Lidl es diferente. La cadena alemana sí que abre algunas tiendas en festivos, aunque no todas. De este modo hoy lunes 10 de noviembre varias de sus tiendas de la capital estarán disponibles, sobre todo los ubicados en zonas céntricas o próximas a estaciones, como los de Príncipe Pío, Méndez Álvaro o Avenida de América. Eso sí, el horario será reducido, normalmente de 10:00 a 15:00 horas, y en algunos casos hasta las 16:00. No estará de más revisar su web o app para comprobar la apertura exacta antes de salir de casa.

Carrefour

Carrefour tiene muchas tiendas en Madrid tanto hipermercados como los Carrefour Market y Express. y para todos ellos suele elegir horarios especiales en días como este. De este modo las tiendas por ejemplo de Las Rosas, Alcobendas o Plaza Río 2, abrirán de 10:00 a 22:00 horas, aunque en algunos casos podrían cerrar un poco antes. Por otro lado, los Carrefour Express de barrio o los que están en gasolineras suelen abrir todo el día. Para asegurarte, mejor consultar la tienda exacta a la que quieras ir en su web.

Día

El caso de los supermercados Día es distinto, ya que como tiene muchas tiendas franquiciadas, el que abran o no dependerá de quien gestione la tienda. De todos modos, en días festivos como el de este lunes, y siendo la capital, donde siempre suele abrir, parece que tendrá horario especial de 10:00 a 14:30 o 10:00 a 15:00 horas. En los barrios más céntricos, como Chamberí o Lavapiés, es habitual que algunas amplíen su horario hasta media tarde. Lo mejor es comprobarlo en su buscador de tiendas en su página web.

Alcampo

En el caso de Alcampo, la mayoría de sus tiendas sí abren hoy lunes 10 de noviembre, aunque con horario especial por el festivo. Los grandes hipermercados, como los de La Vaguada, Moratalaz o Vallecas, estarán operativos durante casi toda la jornada, normalmente entre 9:00 y 22:00 horas, pero puede variar ligeramente según el centro. En cambio, los formatos más pequeños, Alcampo City o Mi Alcampo, funcionarán solo por la mañana, en torno a las 9:00 a 15:00 horas. Si necesitas hacer una compra completa, los hipermercados son la opción más cómoda hoy, ya que son los que mantienen la persiana levantada casi todo el día.

Ahorramas

La cadena madrileña Ahorramas mantiene cerradas todas sus tiendas este lunes festivo. Fiel a su política de descanso en domingos y festivos, no abre en ningún punto de la Comunidad de Madrid. Así que si eres cliente habitual, toca esperar al martes para volver a encontrar sus puertas abiertas. A partir de mañana recuperan su horario de 9:00 a 21:30 horas.

El Corte Inglés y Supercor

Si hay una opción segura para comprar hoy, esa es El Corte Inglés. Sus supermercados y tiendas Supercor permanecen abiertos en este tipo de festivos. Los Supercor Express, repartidos por toda la ciudad, suelen mantener un horario amplio, entre 9:00 y 22:00 horas, especialmente los situados en barrios residenciales. En cuanto a los supermercados de El Corte Inglés dentro de centros comerciales (Castellana, Goya, Sanchinarro…), también abren, aunque con horario festivo, normalmente de 10:00 a 22:00 horas. Son, sin duda, una de las opciones más cómodas para hacer la compra sin complicaciones.