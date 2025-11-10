¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 10 al 13 de noviembre

No es ningún secreto que El Hormiguero, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Pablo Motos y su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores, contando con invitados a la altura de las circunstancias. De esta forma, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de El Hormiguero desde el lunes 10 de noviembre al jueves 13 de noviembre de 2025.

Lunes: Andy Morales

El que fuese integrante de Andy y Lucas es el primer invitado de la semana y llega a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto como solista. Entre otras cuestiones, hablará de su primer single, Marioneta, que ve la luz ese mismo 10 de noviembre. Por si fuera poco, el gaditano promete hablar sin tapujos de esa etapa profesional que acaba de cerrar.

Martes: Marc Márquez

El campeón del mundo de MotoGP, que logró su séptimo título en la categoría reina a falta de cinco carreras, visita a Pablo Motos. Entre otras cuestiones, se sincerará sobre cómo se recupera de su lesión tras la caída que sufrió en Indonesia, pero también hará balance de esta temporada que ha sido histórica.

Miércoles: Pablo Alborán

El malagueño regresa a El Hormiguero y lo hace para presentar dos impresionantes proyectos. Por un lado, se trata de KM0, su nuevo álbum que se ha estrenado el pasado viernes 7 de noviembre. Por otro, dará todos los detalles de su Global Tour KM0 2025. Pero no todo queda ahí, puesto que se sincerará con Pablo Motos sobre la segunda temporada de Respira en la que ha participado como actor.

Jueves: Mariano Rajoy

El Hormiguero cierra su semana con el ex Presidente del Gobierno con motivo de la publicación de El arte de gobernar, su nuevo libro, que ya está a la venta. En estas páginas, el gallego ha querido compartir con sus lectores algunos de los tantos aprendizajes que ha aprendido como consecuencia del ejercicio del poder.

Por lo tanto, estamos ante una semana repleta de invitados verdaderamente excepcionales e, incluso, dispares. Estamos completamente convencidos que todos ellos nos harán disfrutar al máximo de su paso por el exitoso programa. No te pierdas las nuevas entregas de El Hormiguero, presentadas por Pablo Motos, de lunes a jueves en Antena 3.