Pablo Motos baja los humos a Juan del Val tras su Premio Planeta: «En Atresmedia mandas muy poquito»

Tras ganar el Premio Planeta 2025, Juan del Val se ha sentado en el plató de El Hormiguero, pero esta vez como entrevistado, dejando de lado su faceta como polemista. El escritor acudió para defender su novela ganadora, titulada Vera, una historia de amor, que ha sido muy criticada antes incluso de su salida a la venta y de que nadie la pudiese leer. El escritor y guionista de Pablo Motos avisaba de tener «muchas ganas de hablar» y que las críticas no le van a amargar lo «enormemente feliz» que está «por todo lo que ha sucedido».

En primer lugar, confesaba que el premio era algo muy importante en su vida: «Me ha hecho muy feliz, pero que también ha hecho feliz a mucha gente que quiero. Eso es lo importante para mí, todo lo demás es secundario», así quería quitar importancia a lo sucedido. Sobre las críticas recibidas, ha admitido que le ha dolido más tener que ver como sus amigos y familiares estaban sufriendo por culpa de las críticas que se ha llevado: «Tuve que consolar a mis amigos».

Acostumbrado a las polémicas, el escritor aseguraba que «el 60% de las críticas tenían que ver con que a mí me han dado el Premio Planeta porque yo trabajo en Atresmedia», de esta manera se ponía como una estrella de la cadena, al nivel de presentadores como el propio Motos, Cristina Pedroche, Vicente Vallés o Susanna Griso.

Al escuchar eso, el presentador le ha parado rápido los pies para dejar claro a los espectadores que del Val no es una estrella de Atresmedia, como estaba queriendo dejar caer. «Tú no trabajas en Atresmedia. Trabajas en 7yAcción, que es mi productora. Tú en Atresmedia mandas muy poquito», le decía convencido el valenciano, para aclarar así que no tiene relación con el grupo mediático.

Tras este rapapolvo, el entrevistado se apresuraba a matizar sus palabras: «Habitualmente, los presentadores importantes de las cadenas tienen contratos de cadena. Tener contrato de cadena significa que perteneces a un grupo del que no te puedes ir, pero yo no lo tengo. Yo mañana me puedo ir perfectamente a Telecinco, cosa que no sucederá, pero me podría ir mañana».

Por si no fuera suficiente, también aprovechó el momento para lanzar una puya a Televisión Española, que rivaliza en estos momentos en audiencias con Antena 3: «También me puedo ir a TVE, pero te digo yo que tampoco va a pasar».

Todas estas explicaciones son algo interno, pero son detalles que los espectadores habitualmente no saben, por lo que nunca está de más explicarlos. «Yo trabajo para 7yAcción en El Hormiguero y en El Desafío y trabajo para Cuarzo en La Roca. Desde luego, no van a darme un premio por tener un contrato que no tengo. Esto es absurdo», aseguraba.