¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 22 al 24 de diciembre de 2025

El bote de Pasapalabra sigue subiendo y sus espectadores siguen esperando a que llegue el momento en el que Rosa Rodríguez o Manu Pascual se lleven el enorme premio, que ya se acerca a los dos millones y medio de euros. Después de despedir a sus últimos invitados, el programa de Roberto Leal se prepara para cuatro nuevos ayudantes de lujo que tendrán que darlo todo para ayudar a los aspirantes al premio. Te contamos quiénes son los famosos que estarán desde el lunes 22 y hasta el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Natalia Millán

Actriz, bailarina y cantante, nadie puede negar que se trata de una mujer todoterreno encima de un escenario. Es conocida por sus papeles en series tan conocidas y recordadas como El súper, Cuéntame, cómo pasó, El Internado, Un paso adelante y Velvet. En el mundo del teatro también ha tenido grandes éxitos en el teatro, especialmente en el musical.

Obras como Chicago, Cinco horas con Mario, Cabaret y Billy Elliot son algunas de las que más recordadas. Esta vez no podrá hablar de su último proyecto, la serie Romi, que se puede ver ya en la plataforma Prime Video y que está producida por Mediaset España, por lo que no podrá hablar de ella en el programa de Antena 3.

Alejo Sauras

Uno de los grandes puntos de inflexión en la trayectoria del actor fue dar vida a Raúl en Los Serrano y a Santi en Al salir de clase. Poco a poco, y a base de esfuerzo, constancia y dedicación, fue formando parte de otros tantos proyectos. Un claro ejemplo lo encontramos en la serie Estoy vivo, de TVE, en la que trabajó mano a mano con Javier Gutiérrez.

El 2025 lo cierra con el estreno de la tercera temporada de la serie Atasco, que vuelve a reunir a grandes de la comedia española en la serie de Prime Video.

Roberto Brasero

Es el hombre del tiempo más conocido del momento gracias a sus explicaciones para todos los públicos. Comenzó como becario en Antena 3, aunque su fama como presentador llegó gracias a su etapa en Telemadrid, donde comenzó en el año 1993.

En la cadena autonómica madrileña no solo realizó las labores de meteorólogo, también formó parte de los presentadores de programas como Buenos días Madrid. Desde su llegada a Atresmedia también ha conseguido ganarse un hueco como tertuliano y colaborador gracias a sus intervenciones en Espejo público, Liarla Pardo. Su aparición más sorprendente fue como concursante de El Desafío, donde sorprendió por su valentía en el programa.

Vanesa Romero vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz ha saltado a la fama gracias a sus papeles en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina, aunque abandonó la comedia vecinal tras el cambio de los vecinos al edificio de Contubernio 49. Tras años interpretando el personaje de Raquel Villanueva ha dado el paso para ser directora, por eso ahora mismo está promocionando su corto, titulado Sexo a los 70.