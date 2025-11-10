Paqui la lía en el control de drogas de la cárcel: «¿Por qué me pasáis el perro? ¡Es una vergüenza!»

Francisca (Paqui) Muñoz Cano, mujer de Santos Cerdán, la lía visitando al que fuera secretario de Organización del PSOE en la cárcel de Soto del Real. «¿Por qué me pasáis el perro? ¡Es una vergüenza!», le ha llegado a decir a los funcionarios y guardias civiles que trabajan en la prisión durante el control de drogas.

El encontronazo tuvo lugar el pasado jueves 6 de noviembre por la mañana. Paqui, acompañada de su cuñada Belén Cerdán y su marido, aparcaron en el parking de la prisión para tener un vis a vis con Santos Cerdán, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio.

Tal y como se puede apreciar en las fotos publicadas por OKDIARIO, Paqui se ha registrado en el control de acceso donde te identificas y en el que a las visitas se les toman las huellas. Posteriormente, se pasan los arcos de metal para evitar que entren objetos prohibidos a la cárcel.

De ahí, los familiares o amigos que visitan a los presos pasan a una sala de espera donde aguardan todos aquellos que tengan autorizado el vis a vis, como era el caso de Paqui. Fuentes de la prisión aseguran que a veces se ha saltado la fila para evitar revuelo, pero este jueves ha esperado como todos por primera vez.

El guardia civil que esté de turno es el encargado de pasar un perro adiestrado para olfatear droga a todos los familiares de la sala. El protocolo a seguir es que se les ponen en fila y va pasando el animal por cada uno de ellos oliéndoles, especialmente los pies.

Fuentes presentes en la sala aseguran a OKDIARIO que cuando le ha tocado a Paqui se ha quejado a voces de que a ella no la tenían que pasar al perro. No quería que la olfatease como al resto, pese a que los protocolos de seguridad obligan a ello.

Más altercados de Paqui

No es la primera vez que Paqui tiene un encontronazo a raíz de que la justicia empezara a investigar a su marido. El día que salió el informe de la UCO, que revelaba que presuntamente había cobrado mordidas, gritó a los periodistas que esperaban en la calle haciendo su labor informativa. «¡Iros a casa del novio de Ayuso!», gritó a los cámaras y redactores que allí aguardaban.

Misma situación se produjo en su primera visita a Soto del Real, en la que empujó a un periodista para posteriormente exigir «respeto» a los profesionales de la información.