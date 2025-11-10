El Gobierno gasta 540.000 € en reforzar la seguridad de Quintos de Mora que usa Sánchez en sus ‘retiros’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 540.383 euros en adjudicar el contrato de seguridad para la finca estatal de Quintos de Mora, en Los Yébenes (Toledo), donde el jefe del Ejecutivo se retira para descansos en familia o celebrar jornadas de trabajo con sus ministros.

En concreto, este expediente lleva por objeto «dotar de un servicio de vigilancia nocturna y festivos presencial en el Centro de Montes indicado, así como el servicio de videovigilancia existente tanto en Quintos de Mora como San Salvador, necesaria para la protección del Centro, evitando posibles robos o intrusión en el mismo».

El Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aegesen, adjudicó el pasado miércoles a la empresa Cofer Seguridad SL la prestación de este servicio por un plazo de ejecución de 24 meses, es decir, hasta finales de 2027.

Esta adjudicataria fue la elegida entre otras tres empresas candidatas «por haber presentado la oferta más ventajosa para la Administración», según reza en el expediente consultado por OKDIARIO.

Entre las tareas a desempeñar, se encuentra el «registro de personas ante indicios de comisión de actos delictivos», la «intervención en el supuesto de actos vandálicos, robo, intrusión, intento de acceso no autorizado», la realización de «rondas cuya finalidad sea la seguridad (comprobación del perímetro, intrusiones, posibles actos contra la propiedad…)», así como la «vigilancia y seguridad activa de los bienes, con posibilidad de represión».

Además, los pliegos indican que «el sistema de videovigilancia facilitará el control de las distintas dependencias repartidas por la Casa Principal y las viviendas ubicadas en San Salvador, las cuales cuentan con mobiliario y otros elementos de elevado valor económico».

Junto a ello, la memoria del expediente señala que «en el momento actual la Administración carece de personal suficiente que pueda llevar a cabo el servicio objeto de la presente propuesta». Desde hace años, según sostiene Parques Nacionales, la plantilla de agentes medioambientales aquí ha ido disminuyendo paulatinamente, «lo que hace más necesario el servicio propuesto».

En los años ochenta, relata Transición Ecológica, el número de agentes ascendía a un total de ocho, quedando en la actualidad únicamente cuatro. Además, «dada la naturaleza de las visitas que recibe, requiere adoptar las máximas medidas de seguridad y disponer de un tipo de personal apropiado al cumplimiento de estas necesidades», precisa dicha memoria, en alusión fundamentalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia y sus ministros.

En Super Puma

Pese a que la distancia entre la finca Quintos de Mora y el Palacio de la Moncloa es de apenas 150 kilómetros, Sánchez recurre al Super Puma, helicóptero del Ejército, para desplazarse hasta este destino campestre, que cuenta con pista de aterrizaje. Por ejemplo, el jefe del Gobierno se subió a esta aeronave, junto a su esposa, la imputada Begoña Gómez, y sus dos hijas, para disfrutar de unos días de descanso en Quintos de Mora en la Navidad de 2023.

Este enclave en los Montes de Toledo pertenece a Patrimonio Forestal del Estado desde 1942, siendo gestionado en la actualidad por Parques Nacionales. Si bien el socialista Felipe González acometió la primera reforma y habilitó la que es la antigua vivienda, fue el ex presidente del PP José María Aznar quien popularizó esta residencia convirtiéndola en una especie de Camp David a la española. Allí recibió a mandatarios extranjeros como el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, entre otros.

En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo practicó aquí la caza pese a estar permitida sólo la selectiva para garantizar el equilibrio cinegético y ecológico. Por su parte, Pedro Sánchez ha utilizado esta finca para su descanso familiar, así como para albergar jornadas de trabajo con sus ministros.