Sánchez gasta 135.000 € en placas solares en Quintos de Mora mientras no abarata su coste a los hogares

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 135.000 euros en la instalación de paneles solares en la finca estatal de Quintos de Mora, la misma que el jefe del Ejecutivo utiliza para pasar días de descanso en familia o para reunir a sus ministros en jornadas de trabajo informales.

Sin embargo, mientras el Gobierno realiza este desembolso de dinero público, procedente de fondos europeos de recuperación, los hogares españoles tienen serias dificultades para acceder a los beneficios de estas placas solares, tal y como ha publicado OKDIARIO en base a un informe de la Asociación Liberal de Estudiantes.

Según reza en dicho informe, «el coste de una instalación doméstica en España oscila entre 6.000 y 7.000 euros». Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por Abanca, el salario medio español en 2024 fue de 2.273,0 euros brutos al mes (unos 2.055,79 euros netos).

De esta manera, pese a la existencia de incentivos y ayudas públicas, un español medio necesitaría ahorrar hasta cuatro meses completos de sueldo para poder instalar placas solares en su hogar. Además, si lo consigue, no recuperaría lo invertido hasta más de un lustro después. «El plazo de amortización suele superar los seis años», recoge el informe.

En concreto, el expediente de contratación para la instalación de placas solares en el complejo de Quintos de Mora, ubicado en el municipio de Los Yébenes (Toledo), señala que con la instalación fotovoltaica «se pretende disminuir la dependencia de la red eléctrica, así como dar servicio a ciertos equipos consumidores en caso de fallo en el suministro».

«La energía solar fotovoltaica presenta un gran interés energético, pues reduce el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuentes renovables», dicen los pliegos. El propósito de esta contratación, que ha recaído en la empresa Ivialeon SL por 134.698,07 euros, impuestos incluidos, es «contribuir a la producción de electricidad a partir de una de las fuentes de energía renovables más importante: el sol», sostiene el Gobierno. El contrato fue formalizado el pasado 29 de abril, al día siguiente del histórico apagón eléctrico en España.

«El uso de esta tecnología viene de la necesidad de integrar de forma compatible requisitos arquitectónicos y medioambiente; reducir la contaminación acústica; ahorrar combustible fósiles y producir electricidad sin emisión de contaminantes», añade el expediente.

Además, según apunta el Gobierno, el excedente de energía producida por la instalación será destinado al almacenamiento de energía en baterías de litio para el suministro de electricidad «cuando la demanda lo requiera». Además, la instalación contará con dos inversores para mantener un mínimo de suministro, «aunque alguno de ellos entre en parada por avería o mantenimiento».

Los paneles solares fotovoltaicos serán «monocristalinos, por su mayor rendimiento». Por su parte, la estructura que sujetará los paneles -precisa el Ejecutivo- será de tipo prefabricada de hormigón, evitando de esta manera hacer cualquier tipo de cimentación y utilización de hormigón para las mismas, lo que «reduce el tiempo de montaje y el impacto sobre el suelo», señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que dependen los terrenos de Quintos de Mora.

Tras el gran apagón

De este modo, mientras el Gobierno usa este dinero público para extender así su apuesta por las renovables, al tiempo que carga contra la nuclear, como hizo Sánchez el pasado miércoles en el Congreso, muchos españoles no pueden acceder a estas placas solares para el autoconsumo. Y es que buena parte de la ciudadanía está considerando implementar este tipo de instalaciones en sus hogares, sobre todo, tras el gran apagón del pasado 28 de abril que dejó a casi toda España sin luz durante horas. Pese a ello, el Ejecutivo de Sánchez evita abaratar su coste y no da suficientes facilidades a los particulares para sacar provecho a dichos paneles.

Interior del complejo de Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo).

El complejo de Quintos de Mora en los Montes de Toledo pertenece a Patrimonio Forestal del Estado desde 1942, siendo gestionado en la actualidad por el organismo autónomo Parques Nacionales, adscrito al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen.

Si bien el socialista Felipe González acometió la primera reforma de la finca y habilitó la estancia interior más antigua, fue el ex presidente del PP José María Aznar quien popularizó esta residencia convirtiéndola en una especie de Camp David a la española. En ella recibió a mandatarios extranjeros como el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, entre otros.

En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo practicó la caza aquí, donde sólo está permitida la selectiva para garantizar el equilibrio cinegético y ecológico. Este periódico accedió a imágenes exclusivas de la finca, tanto de estancias privadas como de zonas comunes, donde se podía observar la exposición de cabezas de venado.