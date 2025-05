Sánchez omite las causas del apagón 10 días después y carga contra los «ultrarricos» de las nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para referirse al apagón masivo del pasado 28 de abril y ha sido incapaz de explicar, siquiera en una aproximación, la causa del cero eléctrico durante la escasa hora -55 minutos- en que ha abordado este hecho sin precedente en la historia de España.

El jefe del Ejecutivo socialcomunista ha esgrimido que conocer la verdadera causa del apagón masivo todavía «va a llevar tiempo» porque se tienen que analizar e «investigar escrupulosamente», según ha dicho, «los 756 millones de datos que generaron las 4.200 plantas del sistema entre las 12.15 y 12.35 del 28 de abril» de 2025.

«No vamos a trabajar en sacar unas conclusiones interesadas como vemos en algunas fuerzas políticas y en medios de comunicación», ha manifestado Sánchez. «Queremos aprovechar lo sucedido para tener un sistema más fiable», ha señalado, subrayando que «para hacer bien su trabajo, los técnicos necesitará el tiempo que requieran» en el análisis de los motivos del apagón. «Nuestra responsabilidad no es generar ruido o escorar debates», ha incidido, entre ataques a la oposición.

«Los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado información, llevan días recomendando una solución que consiste en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas propietarias de centrales nucleares», ha destacado Sánchez.

En este contexto, sin aludir a las causas del cero eléctrico ni a la responsabilidad de Red Eléctrica, Sánchez ha basado su intervención en rebajar los perjuicios que provocó el apagón, con elogios hacia el «civismo» de la ciudadanía en aquella jornada frenética, y en arremeter duramente contra las centrales nucleares y sus «dueños ultrarricos».

«No hay ninguna evidencia empírica de que el incidente fuera provocado por un exceso de energías renovables y falta de energía nuclear. El lunes 28 de abril, nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a días anteriores, me temo que el asunto es un mucho más complejo», ha sostenido el líder del PSOE. «Vincular el apagón al debate de las nucleares no sólo es irresponsable, sino una gigantesca manipulación», ha lanzado a la oposición.

«No fueron las centrales nucleares, sino las de ciclo combinado, las presas hidroeléctricas y las conexiones con Francia y Marruecos las que permitieron la pronta recuperación» del sistema, ha sostenido Sánchez.

Junto a ello, el presidente del Gobierno ha afirmado que ninguna de las empresas propietarias de las centrales nucleares ha solicitado formalmente que se prorrogue el calendario de cierre. «Las propias empresas todavía dicen que están estudiando si tiene sentido hacerlo», ha aseverado.

«Lo que quieren estas grandes empresas es que sea la clase trabajadora la que pague el coste de prolongar la vida de esas centrales nucleares», ha enfatizado en su duro ataque a estas compañías. Una de las condiciones que Sánchez ha puesto a estas empresas en caso de que planteen la prórroga es que ésta «sea económicamente viable, que no sea a costa del contribuyente, sino del bolsillo de los ultrarricos que presiden las empresas energéticas propietarias de las centrales nucleares», ha indicado.

«Lo cierto es que en la actualidad no hay un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindible en España. Puede que lo sean en otros países, por sus realidades climáticas, por su orografía, por sus condiciones sociales… en España el futuro de la energía reside en otras fuentes como la solar, eólica, la hidroeléctrica o el hidrógeno verde. Este Gobierno no apoya las energías limpias por ideología, sino porque el futuro energético en España será verde o no será», ha apostillado.

Sánchez sobre las víctimas

Además, Sánchez ha llegado a decir que es «un gran acto de cinismo lamentar las cinco vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España por el cambio climático».

De igual modo, ha considerado que es «un gran acto de cortoplacismo indignarse por los 400 millones perdidos (por el apagón) y no pensar en los 150.000 millones de euros que se perderán si no mitigamos la emergencia del cambio climático».

Con tal de restar trascendencia a los daños provocados por el apagón, Sánchez ha relatado el día de autos como una jornada cuasi-idílica, poniendo de relieve que hubo un 24% menos de siniestros de tráfico, la cancelación de «sólo un 7% de los vuelos» o la existencia de un «clima de seguridad y confianza».

«Estoy convencido de que muy pocas sociedades habrían respondido mejor que la nuestra. España es un país extraordinario», ha ensalzado. «Frente a la visión apocalíptica, que la hubo, y la visión catastrofista, la sociedad española expresó su grandeza», ha remachado.