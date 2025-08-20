Así se enteró Miri Pérez (de MasterChef) de que su padre es gay

Telecinco ya está promocionando la nueva edición de Supervivientes, será una temporada especial porque lleva el sobrenombre de All Star y esto quiere decir que el programa dará una segunda oportunidad a algunos participantes estrella de otras temporadas. Por ejemplo, han decidido que contará con la presencia de Jessica Bueno y con Gloria Camila, así que no sería de extrañar que se pusieran en contacto con Miri Pérez porque la joven está de plena actualidad. Tal y como hemos contado en LOOK, la influencer se ha dejado ver con Froilán durante sus vacaciones y cada vez son más los que piensan que entre ellos hay algo más que una amistad.

Makoke, colaboradora de Fiesta, ha hablado con Miri y asegura que esta niega ser la nueva novia de Froilán. Sin embargo, el paparazzi Sergio Garrido defiende que jamás reconocería algo así porque sería situarse en el centro de la noticia. También cuenta que el hijo de la infanta Elena tiene mucho cuidado con los fotógrafos y se protege para que nadie pueda descubrir los secretos de su vida privada.

Cabe la posibilidad de que sea Felipe (Pipe, como le llaman sus amigos) el que lo haya orquestado todo para que su presunto noviazgo no trascienda a la luz pública. Mientras descubrimos qué es lo que está pasando, en OKDIARIO hemos recordado cómo contó Miri Pérez una de sus noticias más personales.

Las declaraciones de Miri Pérez

La creadora de contenido saltó a la fama a raíz de su participación en Masterchef, después la llamaron para Supervivientes y no tardó en convertirse en una de las grandes figuras de la temporada. Cuando ya contaba con el reconocimiento del público, dio un paso adelante y explicó cómo se enteró de que su padre era homosexual. Siguiendo las declaraciones que dio en sus redes sociales, sus progenitores se separaron cuando ella tenía 8 años, así que nadie le contó el motivo, simplemente se adaptó a la nueva situación como mejor pudo.

La cuestión es que Miri desconocía lo que estaba pasando en su familia hasta que un grupo de niñas se acercó a ella y se lo contó. «Hace 20 años no era lo que es ahora y yo con ocho 8 no era lo suficientemente mayor para enterarme de lo que pasaba ni lo suficientemente pequeña para no enterarme. Decidieron no contármelo y me acabé enterando por mis amigas». La joven estuvo verdaderamente enfadada con su padre porque sentía que le había engañado. «No le podía ni ver», comentó en Instagram. Según dice, en esta postura tuvo mucho que ver la educación que estaba recibiendo porque iba a un colegio donde, siempre siguiendo sus palabras, no estaba bien vista.

Afortunadamente, con el paso del tiempo Miri tomó consciencia de que su padre únicamente había hecho lo que era mejor para ella y en estos momentos disfrutan de una relación fantástica. Tanto es así que, cuando la joven participó en Supervivientes, público unas imágenes despidiéndose de su progenitor y pidiendo a sus seguidores que le apoyaran al máximo durante esta etapa. Es más, su padre decidió darle una sorpresa y viajó a Honduras para sorprenderla delante de todos los espectadores. Este encuentro dio mucho de qué hablar y emocionó al público de manera unánime, de hecho, ayudó a que la audiencia conociese mejor a Miri.

¿Quién es el padre de Miri?

Después de todo lo que hemos contado, habrá muchos que se pregunten: ¿Quién es el padre de Miri? Nosotros tenemos la respuesta. Se llama Eduardo Pérez-Cabrero y curiosamente es uno de los escultores más reconocidos de nuestro país. Nacido en Barcelona el 15 de julio de 1961, pertenece a una de las familias más destacadas de la ciudad, con una fuerte tradición ligada tanto al arte como a la música. Por parte materna, un tío de su bisabuelo fue quien encargó a Gaudí la creación de la emblemática Casa Batlló, mientras que por parte paterna su bisabuelo llegó a ser director de la Orquesta del Liceo de Barcelona, lo que demuestra que el talento creativo forma parte de sus raíces familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Pérez-Cabrero (@eduardoperezcabrero)

Desde muy pequeño, Eduardo mostró un gran interés por el arte, sorprendiendo con sus habilidades en el dibujo. Tras estudiar escultura en la Escuela de Artes y Oficios, también cursó la carrera de Publicidad, profesión que llegó a ejercer sin renunciar nunca a su verdadera vocación. Su obra ha alcanzado proyección internacional, formando parte de colecciones privadas y públicas de todo el mundo, con hitos destacados como su exposición individual en Pigment Gallery de Barcelona o las 12 piezas que decoran el Hotel Four Seasons de Madrid, entre ellas una ubicada en el lobby principal. Es decir, Miri no es la única famosa de la familia.