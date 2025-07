Hace unos días, Makoke sorprendió a sus compañeros de Fiesta al protagonizar una exclusiva en una conocida revista, en la que generó una enorme controversia como consecuencia de un titular. En él, hacía referencia a las personas que no habían sido invitados a su boda. Hasta tal punto que, el pasado fin de semana, la ex concursante de Supervivientes 2025 tuvo un tenso enfrentamiento con varios colaboradores de Fiesta, por no considerarles como amigos. «¿Habéis estado en mi casa o yo en la vuestra?», preguntó Makoke, a lo que Iván Reboso respondió sin piedad: «Me tengo que enterar por una revista de que no soy ni tu amigo ni formo parte de tu vida». Y añadió: «Podría haber sido con un simple mensaje como ‘oye, gordi, que va a ser algo íntimo, sabes que te aprecio. Y no pasa nada’». Lejos de que todo quede ahí, Reboso fue más allá.

«Abro la revista Lecturas, leo el titular y luego veo que no somos tus amigos. Cuando saltaste del helicóptero en Supervivientes bien que nombraste a Fiesta, cuando estuvimos aquí durante dos meses partiéndonoslas la cara por ti sí que éramos tus amigos. Que luego te casas y no eres capaz de mandar un mensaje por privado a la gente más cercana…», explicó el tertuliano. Por alusiones, Makoke quiso responder: «Tú y yo, aparte de tu boda, jamás hemos quedado a tomar un café. Te digo lo mismo que a Carmen Alcayde, ¿entendéis la palabra ‘amigos íntimos’?». Un concepto por el que Iván Reboso volvió a estallar: «A Pelayo lo conociste hace dos días y va a la boda. Lo de amigo íntimo vamos a cogerlo con pinzas». La modelo lo aclaró: «Con Pelayo he compartido 24 horas del día durante tres meses de mi vida. He compartido más tiempo con Pelayo que con muchos de mis mejores amigos».

Por si fuera poco, la madre de Anita Matamoros añadió algo más sobre Pelayo Díaz: «Se está comportando conmigo increíblemente, está siendo mi estilista, me ha puesto en contacto con los dos diseñadores». En el plató de Fiesta no tardó en escucharse la palabra «interés». Fue entonces cuando Miguel Frigenti quiso compartir su opinión: «Yo te iba a defender, pero ya no puedo, ya has enseñado la patita».

Acto seguido, el colaborador fue más allá: «Has invitado a Pelayo por el interés, por el postureo, porque te hace el vestido, y a tu amigo Iván que fuiste a su boda no lo vas a invitar». Makoke aseguró que Iván quiso que sus compañeros estuvieran en su boda, algo que le parecía maravilloso, pero no es lo que ella desea para su día: «Mi intención es hacerla con amigos íntimos».

Fue entonces cuando Emma García quiso pronunciarse ante esta complicada situación entre sus compañeros: «Tu intención es esa, pero que sepas que Gonzalo, que es un encanto, nos hubiera invitado, me lo ha dicho». Iván Reboso aprovechó para dejar claro el motivo de su enfado con Makoke: «Aunque no me hubieras invitado, si me llegas a escribir un mensaje te hubiera hecho hasta un regalito. Entiende que el titular suena despectivo».