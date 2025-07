Gloria Camila rompe a llorar tras los ataques de la madre de Michu: «Es lo más hiriente que me han dicho»

Hace tan sólo un par de semanas, la prensa del corazón se quedaba completamente sin palabras al conocer la noticia de la muerte de Michu, la que fuese pareja de José Fernando y madre de la Rocío, su única hija. Como no podía ser de otra manera, más allá de que el círculo de la gaditana se viese afectado por la noticia, también ha sido un duro golpe para los Ortega Mohedano. Lo que nadie esperaba es que unas horas después del entierro, Inma y Tamara, madre y hermana de Michu, fuesen a hacer declaraciones a diversos medios de comunicación para cargar contra la familia de Ortega Cano. Hasta tal punto que, en De Viernes, la hermana de la fallecida acudió al plató como invitada. Una de las más afectadas por esta situación es Gloria Camila, puesto que se ha convertido en el blanco de numerosas de las críticas de Inma y Tamara.

En las últimas horas, durante la emisión de una nueva entrega de Fiesta, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se ha vuelto a encontrar con una desagradable situación. Y todo como consecuencia del movimiento del programa presentado por Emma García, que ha querido compartir con ella unas nuevas y durísimas declaraciones, en exclusiva, de la madre de Michu. Entre otras cuestiones, el periodista desveló que Inma se muestra «profundamente preocupada»: «Estoy esperando a ver qué paso dan ellos. No sé yo qué intenciones tendrá el Ortega. José Fernando dice ‘la niña para Madrid’, yo le dije que no, y dice ‘bueno, pues se queda con mi hermana’». Pero no todo quedó ahí, ya que la madre de Michu no dudó un solo segundo en cargar como nunca contra la tía de su nieta: «Gloria ¿qué le va a dar? Muchos achuchones, muchos juguetes, que la tratará bien al principio».

Y añade: «Luego, pues la va a manipular, al igual que manipula ahí a todo el mundo. Es muy fuerte la pava, con la voz que tiene ella y ahí…» Tras escuchar estas nuevas declaraciones de la madre de Michu, Gloria Camila no tuvo reparos a la hora de pronunciarse: «Entre llamarme pava, entre decir lo del dinero, entre faltarnos el respeto, entre decir que yo voy a manipular a mi sobrina…»

Fue entonces cuando quiso hacer hincapié en la decisión que había tomado: «Es que sinceramente esto lo voy a dejar simplemente en manos del abogado, no se merece ni siquiera que les conteste». Lo que nadie esperaba es que, de un momento a otro, Gloria Camila no pudiese evitar romper a llorar por los ataques recibidos.

«Es que me parece tan fuerte decir que yo voy a manipular a mi sobrina, yo creo que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora, cuando al revés, las que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato, en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña, son ellas», comentó la hija de Ortega Cano, durante su participación en Fiesta.

Profundamente dolida por la situación, Gloria Camila fue mucho más allá: «Es que nos tienen que dejar en paz. De verdad es que si no nos dejan en paz no avanzamos, no nos dejan dar paso, no nos dejan demostrar, no nos dejan hacer, si es que como es, que no entiendo de verdad». Sin dejar de llorar, añadió: «He alucinado por completo. Las faltas de respeto que se pueden permitir, y que vengan ellas a darnos clases a nosotros. O sea, vamos, me parece alucinante. De verdad que me he quedado en shock».