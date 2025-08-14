Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana descubre cómo salvar al amor de su vida
Debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 13 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 232 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo José Luis no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar, como nunca antes, a Rafael. De hecho, no tarda en advertirle de que se atenga a las consecuencias por todo lo que ha hecho a su familia. Es más que evidente que no va a parar hasta cumplir con su palabra.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Atanasio no duda un solo segundo en jugarse absolutamente todo tratando de buscar todas y cada una de las pruebas que necesita. Y todo para intentar descubrir quién es, en realidad, el legítimo dueño de Valle Salvaje. Solamente así podrá dar respuesta a muchas de las dudas que tiene, aunque es consciente de los riesgos que puede llegar a asumir. A pesar de todo, también hay que tener en cuenta que en este lugar no son todo dramas, puesto que Alejo se ha mostrado más que decidido a dejar completamente sin palabras a Luisa con una gran sorpresa. Algo que sabe que no le va a dejar indiferente, ni muchísimo menos.
¿Qué sucede en el capítulo 233 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 14 de agosto?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Úrsula se queda verdaderamente desarmada al descubrir algo impactante. ¿En qué consiste, exactamente? En que Victoria y el Duque eran conocedores del idilio que existe entre Adriana y Rafael. ¡No se lo esperaba!
Todo ello mientras que Rafael no tiene ni la más mínima idea de que su padre ya tiene decidido cuál va a ser el brutal castigo al que se va a ver obligado a enfrentarse. Es evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada. Y siendo honestos, no es para menos.
Pero no todo queda ahí, puesto que Adriana es cada vez más consciente del gran peligro que está corriendo el gran amor de su vida. Así pues, la joven parece haber encontrado la clave para tratar de salvarle, antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)