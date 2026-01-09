Quién es Jessica Goicoechea: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Jessica Goicoechea se ha convertido en una de las modelos, empresarias e influencers más queridas de nuestro país. Debido a su talento y a su innegable belleza, su presencia en redes sociales ha ido aumentando de forma considerable. Esto ha hecho posible que, a su vez, haya pasado a ser un personaje público que protagonice numerosos titulares y reportajes. Para mostrar su valentía y versatilidad, Jessica no ha dudado en formar parte de la nueva edición de El Desafío, donde promete ponerse a prueba pero, sobre todo, sorprender a todos y cada uno de sus seguidores. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para conocer la carrera profesional de Jessica Goicoechea, así como diversos aspectos de su vida personal como es su edad, su pareja actual, de dónde es y cómo saltó a la fama.

La trayectoria profesional de Jessica Goicoechea

Nacida en noviembre de 1996 en Barcelona, desde muy temprana edad, Jessica comenzó a construir su carrera. De hecho, dio sus primeros pasos en el mundo de la moda, aunque su popularidad llegó de la mano de las redes sociales, especialmente Instagram. Fue en esta plataforma donde comenzó a compartir imágenes que tenían estrecha vinculación a la moda, los viajes e, incluso, el fitness.

Diversas firmas nacionales e internacionales no tardaron en ponerse en contacto con ella para realizar colaboraciones. Poco después, Jessica Goicoechea dio el paso de emprender. Tanto es así que, en 2019, creó GOI, su propia marca de moda. Algo que, con el paso del tiempo, acabó convirtiéndose en parte de su identidad, tanto a nivel personal como profesional. Por si fuera poco, en los últimos años, la catalana ha participado en un gran número de desfiles, eventos y campañas publicitarias.

Su vida personal

A pesar de que el ámbito profesional de Jessica Goicoechea ha generado un enorme interés, también ha sucedido con su parte más personal. A pesar de que siempre se ha mostrado muy reservada en varios aspectos, lo cierto es que su enorme popularidad ha hecho que se conozcan muchas de las relaciones sentimentales que ha tenido.

En los últimos años, mantuvo un noviazgo con Marc Bartra, actual jugador del Real Betis Balompié. Con él, protagonizó numerosas apariciones públicas y, por ende, acaparó titulares en la prensa del corazón. Anteriormente, fue relacionada con el influencer River Viiperi. En la actualidad, se le ha vuelto a vincular con Manu Moreno, jugador de rugby.

Durante un tiempo, ambos hicieron públicas en redes sociales numerosas imágenes en las que aparecían disfrutando de eventos, pero también de impresionantes viajes. A pesar de que pusieron punto y final a su noviazgo, en las últimas semanas han surgido rumores de una posible reconciliación.

Sea como sea, con el paso del tiempo, Jessica Goicoechea continúa siendo una figura de lo más influyente no solamente a nivel profesional, sino también profesional. En la actualidad, está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida. Algo que se ha ganado a base de esfuerzo, constancia y talento.