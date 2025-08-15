Niño Becerra dice esto sobre la Economía en España y se lía la mundial: «Pagado por quienes usan…»

Santiago Niño Becerra se ha vuelto a pronunciar sobre algo que afecta a la economía de España. El economista, que en su día predijo la crisis de 2008, ha opinado en las redes sociales sobre quién tiene que sufragar el coste de las carreteras en España. Esta reflexión ha causado un gran revuelo en las redes sociales, lugar en el que suele lanzar sus predicciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el coste de las autovías en España.

Llega la segunda semana de agosto y, con la segunda operación salida del mes, millones de españoles recorrerán las carreteras de España. Carreteras nacionales, autovías y autopistas estarán abarrotadas por los españoles que decidan poner rumbo durante estos días a la playa o montaña o a distintas localidades de la península ibérica.

Y la pregunta del millón que emerge en esta época es: ¿quién paga las carreteras españolas? El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es el encargado de gestionar la red de carreteras del Estado, que se mantienen a través de los impuestos de los ciudadanos españoles. La utilicen o no, tengan un vehículo o no, todos los contribuyentes tienen que hacer frente al costo del mantenimiento de estas vías.

En lo que respecta a los 2.000 tramos de peaje que hay repartidos en el territorio, estas se subvencionan en buena medida gracias al pago de las personas que utilizan alguna de las 24 autopistas que se pueden encontrar en el territorio español. El pago puede ir desde los 0,50 euros a los 4 euros, dependiendo de la zona y los tramos de vía que se utilicen.

Niño Becerra y el coste de las carreteras

Santiago Niño Becerra se ha pronunciado en las redes sociales sobre quién se tiene que hacer cargo del coste de las carreteras en España. Este mensaje ha causado un gran revuelo en las redes sociales. «Mis argumentos ya los conocen: quienes usan las carreteras, autovías y autopistas, sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, deben pagar su mantenimiento», afirmó el economista español.

1/2. Mis argumentos ya los conocen: quienes usan las carreteras, autovías y autopistas, sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, deben pagar su mantenimiento. El pago debe estar relacionado con la distancia recorrida y con desgaste del pavimento: a más — Santiago Niño (@sninobecerra) July 17, 2025

«A más distancia recorrida, mayor pago; a mayor peso del vehículo, mayor pago. Quienes no usan no tienen por qué pagar el mantenimiento ni subvencionar a quienes las usan», profundizó en su perfil oficial de las redes sociales. Este mensaje se ha encontrado con la respuesta contraria de algunos usuarios de las redes sociales: «¿Entonces lo mismo para la sanidad, la educación, las pensiones, la limpieza de las calles, las playas o el monte?», respondió un ciudadano que no estuvo muy de acuerdo con la opinión del experto.

1/2. Yo no lo denominaría ‘peaje’ si no ‘tasa de utilización’. Ignoro si ese importe es correcto, pero desde luego ese debe ser el camino: que el mantenimiento de las vías lo pague, exclusivamente, quienes las usan’. Sigo diciendo que la variable ‘peso — Santiago Niño (@sninobecerra) August 1, 2025

Niño Becerra ha querido seguir profundizando sobre un tema que está siendo tendencia en las redes sociales. «Yo no lo denominaría ‘peaje’, sino ‘tasa de utilización’. Ignoro si ese importe es correcto, pero desde luego ese debe ser el camino: que el mantenimiento de las vías lo paguen, exclusivamente, quienes las usan», apuntó el prestigioso economista, que en su día predijo la crisis de 2008 en España. «Sigo diciendo que la variable ‘peso del vehículo’ debe ser considerada: camiones al margen, un vehículo privado de 3 Tm desgasta más el pavimento que uno de 0,9 Tm», profundizó.