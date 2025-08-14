¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados famosos del programa

Pasapalabra no parará en verano, aunque eso no quiere decir que su equipo no se esté tomando unos días de merecidas vacaciones. Como ya confirmó hace días Roberto Leal, las grabaciones de los programas de verano (que se verán durante todo el mes de agosto) finalizaron hace días, por eso ahora es momento de descansar, aunque no hay ninguna pista de si es posible que se haya dado el Bote o alguno de los concursantes haya podido ser eliminado. Por ahora sólo conocemos los nombres de los próximos invitados que estarán en el programa desde el jueves 14 de y hasta el lunes 18 de agosto.

Melani García debuta en ‘Pasapalabra’

La cantante valenciana es la reciente ganadora de Tu cara me suena, una victoria que se suma a la que ya consiguió en La Voz Kids hace años y a su triunfal paso por Eurovisión Junior, donde quedó en tercera posición en el año 2019. Tras acabar el bachillerato y aprobar la EBAU, la cantante ha asegurado que seguirá estudiando y lo compaginará con su carrera como cantante.

Miquel Fernández

El actor es uno de los habituales del concurso y siempre deja grandes momentos. Los espectadores le recordarán por su espectacular paso por Tu cara me suena, siendo el ganador de la sexta edición del concurso de imitadores.

También fue protagonista de Mar de plástico, uno de los éxitos de Antena 3 en el mundo de las series. Precisamente es su faceta como actor la que le lleva de nuevo al plató. Acude después de estrenar Perdiendo el juicio, serie en la que comparte protagonismo con Elena Rivera y que está disponible en atresplayer, aunque se espera que en la próxima temporada llegue a emitirse en abierto en Antena 3.

Abril Zamora

Abril Zamora es una de las profesoras más queridas de OT 2023, pero no ha parado de trabajar en los últimos años. Desde que millones de personas la descubriesen gracias a su papel de Luna en la serie Vis a vis, se ha convertido en una cara habitual en cine y televisión. Su último trabajo en Atresmedia ha sido la serie Un nuevo amanecer, disponible en atresplayer.

Eduardo Rosa

El actor sevillano es uno de los grandes protagonistas de los últimos años de algunas de las series de más éxito de la televisión y las plataformas digitales como son Presunto culpable (Antena 3) y La casa de las flores (con la que consiguió la fama en toda América). También le hemos podido ver en programas como MasterChef