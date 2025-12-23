El panorama de las políticas de asistencia social en España acaba de dar un giro drástico. El Ejecutivo ha implementado una nueva medida que automatiza la concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellos desempleados que agoten su prestación contributiva o subsidio por desempleo sin haber logrado reinsertarse en el mercado laboral. Esta decisión elimina, de facto, la necesidad de realizar una nueva solicitud, convirtiendo el tránsito entre el paro y la ayuda asistencial en un proceso casi imperceptible.

Una transición automática y sin burocracia

Hasta ahora, finalizar el periodo de prestación por desempleo suponía para el ciudadano un vacío administrativo que requería iniciar un nuevo y complejo proceso de solicitud para acceder al IMV. Con el nuevo protocolo, es la propia Administración la que, mediante el cruce de datos entre el SEPE y la Seguridad Social, activa la ayuda de forma proactiva.

Esta pasarela automática busca garantizar que ninguna persona se quede sin ingresos al finalizar su cobertura de desempleo, pero ha levantado suspicacias sobre la relajación de los controles y el mensaje que se envía al mercado de trabajo.

Los puntos clave de la nueva medida:

Sin solicitud previa : el beneficiario no tiene que demostrar proactivamente su situación de vulnerabilidad mediante un nuevo expediente; el sistema asume la carencia de rentas tras el fin del paro.

: el beneficiario no tiene que demostrar proactivamente su situación de vulnerabilidad mediante un nuevo expediente; el sistema asume la carencia de rentas tras el fin del paro. Fomento de la cronicidad : al eliminar las barreras de acceso, críticos de la medida advierten que se corre el riesgo de desincentivar la búsqueda activa de empleo, consolidando una red de subsidios permanentes.

: al eliminar las barreras de acceso, críticos de la medida advierten que se corre el riesgo de desincentivar la búsqueda activa de empleo, consolidando una red de subsidios permanentes. Cruce de datos masivo: la Seguridad Social utilizará sus algoritmos para identificar a los potenciales beneficiarios en el momento exacto en que dejen de percibir el subsidio ordinario.

¿Ayuda necesaria o falta de exigencia?

El argumento gubernamental defiende que esta medida combate la pobreza extrema y reduce la carga burocrática que asfixiaba a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, la implementación de esta «barra libre» de ayudas ha encendido el debate sobre la vinculación entre subsidio y empleo.

Al automatizar el Ingreso Mínimo Vital justo cuando termina el paro, desaparece la presión temporal que a menudo motiva la aceptación de ofertas laborales, permitiendo que miles de personas transiten hacia una prestación estructural de larga duración sin haber pasado por un filtro de control de búsqueda de empleo más riguroso en la transición.

La automatización no es la única novedad: teléfono 020

No son las únicas novedades relacionadas con el IMV que han comenzado a funcionar recientemente, ya que hace pocos días ha comenzado a funcionar el nuevo teléfono de contacto 020, un servicio específico de atención e información sobre el Ingreso Mínimo Vital.

Es gratuito, de alcance nacional, y permite a los ciudadanos solicitar información sobre la prestación, recibir orientación para utilizar los servicios electrónicos, conocer la situación de su expediente o conocer los requisitos del complemento de ayuda a la infancia, entre otras consultas.