Últimas noticias sobre el IMV: en 2026 no lo podrás cobrar si tienes estos ingresos o patrimonio

El Ingreso Mínimo Vital cambia en 2026. A falta de confirmación oficial por parte del Gobierno, a partir del próximo 1 de enero se elevarán las cuantías del IMV y también de los límites establecidos para determinar la situación de vulnerabilidad de los perceptores. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se guarda el derecho a proceder a la extinción del subsidio en el caso de que los beneficiarios superen los ingresos correspondientes a 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios con el IMV en 2026.

En 2026 también llegan cambios con el Ingreso Mínimo Vital y la más importante tiene que ver con la esperada subida de alrededor de un 5% que recibirán las personas que reciban esta ayuda. Con el fin de año también llega la revisión que la Seguridad Social hace a final de año para conocer los ingresos reales de los beneficiarios y tomar una decisión con respecto a la recepción de la ayuda. La Administración podrá seguir con las cantidades, extinguirlas en caso de superar el límite, pagar una bonificación en caso de haber recibido menos dinero que el correspondiente o incluso reclamar las cantidades indebidas tras verificar los ingresos.

El requisito indispensable para poder recibir el IMV en 2026 tiene que ver con la situación de la vulnerabilidad económica, ya que esta es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Para ello, al conocer esta situación de vulnerabilidad, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

El IMV en 2026

En su página web, la Seguridad Social da más detalle de los requisitos para demostrar la situación de vulnerabilidad. «Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia», informa, a la vez que deja claro que se «computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas».

Teniendo en cuenta las cuantías correspondientes a 2025, este límite rondará los 7.905,72 euros anuales (658,81 al mes) en caso de la unidad no monoparental cuya unidad de convivencia esté formada por un adulto. En caso de ser un adulto y un menor, esta está fijada en 10.277,52 euros anuales, que son 856,46 euros. Estas cantidades aumentarán en 2026 con la nueva subida prevista para el próximo año.

Estos requisitos para certificar la situación de vulnerabilidad económica también tendrán en cuenta el patrimonio neto de los futuros beneficiarios del IMV. «No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio neto, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En 2023 esto equivale a 20.353,62 euros», informa la Seguridad Social.

Así que para una persona sola este límite estará fijado en 20.353,62 euros y todo hace indicar que aumentará ligeramente con la esperada subida por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.