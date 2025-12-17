El Gobierno confirma la subida del IMV en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: la revisión máxima

El Ingreso Mínimo Vital también subirá en 2026, al igual que el resto de las pensiones contributivas, e incluso lo hará por encima del 2,7% que marca la variación anual del IPC en España. El IMV ya creció en 2025 a razón de un 9% y todo hace indicar que a partir del 1 de enero subirá por encima del 5%, según han apuntado desde la Seguridad Social. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del IMV que anunciará el Gobierno en los próximos días.

«Una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Así define la página oficial de la Seguridad Social el IMV, que llegó con algo de polémica a la vida de los españoles durante la pandemia y que hoy llega a 2,4 millones de ciudadanos españoles.

Según los datos publicados por el Gobierno el pasado 7 de diciembre, esta ayuda llegó en el mes de noviembre a 785.722 hogares en los que viven 2.400.567 personas. «En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 18,1% y el número de beneficiarios ha crecido un 18,7%», informaron desde la Seguridad Social sobre el IMV. «Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación», informan desde el Gobierno.

Desde la Seguridad Social también han informado que hay 120.214 prestaciones activas más que en el mismo mes de 2024 y que la cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar. Al IMV el Gobierno destinó en el último mes 406,1 millones de euros. Estas cantidades aumentarán en 2026 a falta de confirmación oficial por parte del Gobierno.

Cuantías en 2026

Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social subirán en 2026 un 2,7% y todo hace indicar que el IMV subirá en un porcentaje mayor que el IPC. La subida de 2025 fue del 9% (el resto de pensiones subieron un 2,8%) y desde la Seguridad Social ya se ha deslizado que sería razonable que IMV y pensiones no contributivas subieran como mínimo un 5%.

Todo ello con el objetivo de recortar la brecha entre pensiones y reducir al máximo la tasa de pobreza, que es la mayor premisa de un país en el que hay más de 12 millones de personas en situación de vulnerabilidad económica o cerca de la exclusión social. Por ello, en los próximos días se anunciará por parte de la Seguridad Social a qué cantidad ascenderán las cuantías mínimas de las pensiones en España. Las cuantías fijadas en 2025 después de la última subida del 9% son las siguientes:

Cuantías de la renta garantizada en 2025. Unidad no monoparental

Un adulto: 7.905,72 euros anuales – 658,81 euros al mes.

Un adulto y un menor: 10.277,52 euros anuales – 856,46 euros al mes.

Un adulto y dos menores: 12.649,20 euros anuales – 1.054,10 euros al mes.

Dos adultos: 10.277,52 euros anuales – 856,46 euros al mes.

Cuantías de la renta garantizada en 2025. Unidad monoparental

Un adulto y un menor: 12.016,80 euros anuales – 1.001,40 euros al mes.

Un adulto y dos menores: 14.388,48 euros anuales – 1.199,04 euros al mes.

Novedades con el Ingreso Mínimo Vital

Otra de las novedades que llega con el Ingreso Mínimo Vital tiene que ver con la implantación de una pasarela que hará más fácil que las personas que agoten una prestación por desempleo lleguen a este subsidio. De ello se encargará la Seguridad Social, que llevará a cabo todos los trámites para que las personas que cumplan con los requisitos puedan pasar de recibir el subsidio a cobrar el IMV sin perder ni un solo euro por el camino.

🚀 Comienza a funcionar la pasarela de paso del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital. Eliminamos barreras administrativas y facilitamos que las personas en situación de vulnerabilidad accedan al IMV automáticamente, sin trámites ni demoras.https://t.co/ZH7DFZoKhl pic.twitter.com/lzNaCeE2m1 — Elma Saiz (@SaizElma) November 22, 2024

Para ello, los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: