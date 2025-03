Te van a quitar el IMV: la fecha límite para presentar el documento obligatorio

La llegada de la campaña de la Renta 2025 trae consigo una advertencia importante para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV): si no presentan la declaración de la renta dentro del plazo estipulado, podrían perder esta ayuda económica. Este requisito no es nuevo, pero muchos beneficiarios aún desconocen la obligatoriedad de cumplir con este trámite, incluso si no tienen ingresos adicionales. Es importante entonces conocer bien las fechas de la declaración y los pasos a seguir por parte de aquellos que cobran esta ayuda.

Desde el 2 de abril, fecha en la que ya vamos a poder hacer la declaración de la Renta de forma telemática, los contribuyentes pueden presentar el IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Pero para quienes reciben el IMV, esta declaración no es opcional, sino un paso obligatorio para seguir cobrando la prestación. La Seguridad Social ha reiterado que el incumplimiento de este requisito conllevará la suspensión del pago e incluso la pérdida definitiva de la ayuda. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que esta exigencia afecta a todos los miembros de la unidad de convivencia, incluyendo menores de edad. Esto significa que, aunque los progenitores presenten su declaración, cada menor incluido en la unidad familiar debe presentar una declaración individual. Este detalle ha generado confusión en muchas familias, que desconocían la necesidad de realizar este trámite por separado, pero que resulta clave para poder seguir cobrando esta prestación.

El IMV y la fecha límite para presentar el documento obligatorio

Desde el año pasado, todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos o situación fiscal. No importa si la única fuente de ingresos es el IMV o si la cantidad recibida no alcanza el umbral para tributar: la Agencia Tributaria exige la presentación del IRPF como requisito indispensable para continuar percibiendo esta prestación.

Es importante subrayar que esta obligación no sólo recae sobre el titular de la ayuda, sino sobre todos los integrantes de la unidad de convivencia. Esto incluye a menores de edad y personas sin ingresos. La Seguridad Social ha sido tajante al respecto: el incumplimiento de este requisito supondrá la suspensión del pago del IMV y, en casos más graves, la pérdida definitiva del derecho a percibirlo.

Para evitar problemas y garantizar la continuidad de la prestación, es recomendable presentar la declaración dentro del plazo establecido por Hacienda, que comienza el 2 de abril y finaliza el 30 de junio de 2025.

¿Dónde se debe incluir el IMV en la declaración de la renta?

A pesar de que el Ingreso Mínimo Vital está exento de tributación hasta los 12.600 euros anuales, es obligatorio reflejarlo en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria establece que si la cantidad percibida durante el año 2024 no supera ese umbral, no será necesario tributar por ella, pero sí se debe consignar en el apartado de Rendimientos Íntegros del Trabajo.

Sin embargo, si el total recibido excede los 12.600 euros, la parte que supere ese importe sí deberá tributar, según las normas establecidas en la declaración del IRPF. Esto significa que los beneficiarios deben revisar con atención el importe total recibido y asegurarse de incluirlo correctamente para evitar problemas con Hacienda.

¿Qué pasa si no se presenta la declaración de la renta?

No presentar la declaración dentro del plazo fijado por Hacienda puede tener consecuencias graves para los beneficiarios del IMV. La Seguridad Social ha dejado claro que el incumplimiento de esta obligación supondrá la suspensión inmediata del pago de la prestación. En muchos casos, esta suspensión puede convertirse en una revocación definitiva del derecho a recibir la ayuda, lo que afectaría directamente a miles de familias que dependen de este ingreso.

Además, si una persona no presenta la declaración a tiempo y posteriormente intenta regularizar su situación, podría enfrentarse a sanciones o recargos. Por ello, es fundamental estar atentos a los plazos que se han establecido y cumplir con la obligación fiscal dentro del periodo establecido.

En conclusión, la declaración de la renta es un trámite obligatorio para todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, sin excepción. La Seguridad Social no hará concesiones en este aspecto, por lo que no cumplir con esta obligación puede derivar en la pérdida de la ayuda.

Para evitar sorpresas desagradables, es recomendable preparar con antelación la documentación que sea necesaria y presentar la declaración dentro del plazo establecido, que comienza el 2 de abril y finaliza el 30 de junio de 2025. De este modo, se garantiza la continuidad de la prestación y se evitan problemas con Hacienda y la Seguridad Social. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, consulta con un gestor o acude directamente a la Agencia Tributaria para recibir asesoramiento.

No dejes entonces pasar la fecha límite, ya que el IMV podría ser suspendido de forma inmediata si no cumples con este requisito y no presentas tu declaración de la renta.