Novo Nordisk se dispara un 7% tras recibir luz verde para vender un nuevo tratamiento en EEUU

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, que en su día fue la empresa más valiosa de Europa, ha logrado recuperar parte de su cuota de mercado este lunes tras obtener la autorización para utilizar su fármaco para la pérdida de peso WeGovy para el tratamiento de enfermedades hepáticas en Estados Unidos. Las noticias llegan en un momento difícil para el fabricante de Ozempic, quién ha señalado una creciente debilidad de demanda en Estados Unidos en el último mes.

Los inversores aceleraron las ventas de las acciones de Novo Nordisk en el parqué de Copenhague tras la gran venta masiva de hace unas semanas, después de que la farmacéutica lograra superar a su rival Eli Lily. Los títulos llegaron a revalorizarse un 7% a lo largo de la jornada, aunque la capitalización bursátil aún se encuentra muy lejos de los máximos que presumía la firma hace un mes.

No obstante, además de anunciar el visto bueno de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, también rebajó el precio de Ozempic, su producto estrella que ahora se enfrenta a muchas imitaciones en el mercado. El precio en Estados Unidos ahora será 499 dólares (427 euros), un 50% menos para aquellos que compren el medicamento para adelgazar en efectivo, según ha comunicado la empresa este lunes.

Novo Nordisk perdió su título como una de las empresas más valiosas de Europa hace unas semanas tras emitir una advertencia sobre sus beneficios (anticipa ventas entre un 8% al 14% en 2025) que provocó la sustitución de su consejero delegado en el mismo día. Este castigo bursátil logró borrar el 23% de la capitalización bursátil de la empresa, equivalente a 93.000 millones de euros. El día anterior, la capitalización de la compañía fue de 315.000 millones de euros. Por otro lado, Novo Nordisk también está en fuego cruzado de los aranceles de Trump, quién busca endurecer las medidas a farmacéuticas extranjeras.