El deportivo mensaje de Alcaraz tras la retirada de Sinner en Cincinnati: «Lo siento, Jannik»

No fue el desenlace esperado. Sinner fue fundiéndose a negro por su malestar físico y acabó retirándose en plena final. No se había completado siquiera el primer set cuando su cuerpo dijo ‘basta’. «No tengo energía», dijo cuando pidió el tiempo médico y aquello desembocó en abandono. Por lo tanto, Alcaraz se proclamó campeón en Cincinnati por primera vez y ya piensa en el US Open.

«Céntrate en lo tuyo», le decían al murciano desde su banquillo a medida que se iba desarrollando el desfallecimiento de Sinner. Tampoco es fácil para el que está al otro lado de la red competir contra un rival al que se le ve que algo le pasa, pero Alcaraz llevó a cabo su papel. «Sin especular», le gritaba Samu López.

Debía seguir jugando y pasando la bola al otro lado. Una vez confirmada la retirada de Jannik, el murciano aparcó el profesionalismo y sacó su lado humano. Se acercó al banquillo del italiano para darle ánimos. «Lo importante es lo importante», le dijo a Sinner antes de ir a firmar la cámara como campeón en Cincinnati con un emotivo mensaje.

Las sentidas palabras de Alcaraz hacia Sinner tras su retiro en la final de #Cincinnati. 💌🥲 pic.twitter.com/esyIkw6Ylg — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 18, 2025



«Sorry, Jannik», escribió acompañado de una cara triste. Lo cierto es que la retirada de Sinner fue la crónica de una muerte anunciada. Desde el principio del partido se le vio que no estaba preparado para afrontar una final de estas dimensiones. Contra Alcaraz, último partido antes del US Open, un Masters 1.000 en juego…

«Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros (al público). Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo», dijo Sinner tras retirarse de la final contra Alcaraz.