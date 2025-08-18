¿Por qué se ha retirado Sinner en la final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Alcaraz?

Carlos Alcaraz se proclamó este lunes campeón del Masters 1.000 de Cincinnati tras la inesperada retirada de Jannik Sinner cuando el marcador se encontraba en un 5-0 a favor del tenista murciano, que se estaba mostrando intratable en el primer set ante un mermado y desconocido número uno del mundo.

Los motivos del abandono del italiano se debieron a una dura fiebre que sufrió el día anterior y que hizo que Sinner no se sintiera nada bien sobre la pista del Lindner Family Tennis Center. «No tengo energía», afirmó el italiano a los médicos cuando le estaban atendiendo. Carlos se acercó justo después a preocuparse por su estado de salud, momento que aprovechó Jannik para pedirle disculpas al no poder continuar disputando el duelo.

Durante la entrega de premios, el rival de Alcaraz explicó lo sucedido: «Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido pequeño, pero no pude más. Lo siento muchísimo por todos vosotros», señaló Sinner, que sólo duró 23 minutos en la gran final.

Asimismo, Sinner también pidió perdón al público asistente en Cincinnati cuando recibió en sus manos el trofeo de subcampeón. El actual número uno del mundo, a pesar de no encontrarse bien sobre la pista, intentó mejorar pero no le ha sido posible. Por su parte, Alcaraz tuvo un emotivo detalle con el italiano con motivo de su obligado abandono. El español escribió en la cámara «Perdona Jannik», junto a una cara triste.

No se trata de la primera retirada que se ha producido en este torneo, pues en la semifinal de Alcaraz ante Alexander Zverev el alemán no abandonó el choque, pero sí que es cierto que en los cuatro últimos juegos se quedó sin fuerzas y desapareció del partido. Con esta victoria agridulce, Alcaraz tiene más cerca la posibilidad de alzarse con el número uno del mundo al sumar 1.000 puntos a su ranking y Sinner restar 350.