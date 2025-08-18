Turner (ACS) completa con éxito la mayor operación modular en el Aeropuerto de Dallas Fort Worth

Turner, filial estadounidense del gigante de construcciones ACS, ha completado la mayor operación modular llevado a cabo en una terminal este verano para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW, por sus siglas) en Texas (Estados Unidos). El aeropuerto es el segundo mayor aeropuerto del mundo. El conglomerado de constructoras que preside Florentino Pérez ha hecho avances en el primer tramo de expansión de la futura Terminal F del aeropuerto tras instalar seis módulos prefabricados. El primer traslado, según ha comunicado la compañía, tuvo lugar en el espacio de nueve meses, lo que ha llevado la empresa a destacar su rapidez y eficiencia en este nuevo ámbito de construcción.

El plan de expansión está siendo ejecutado por Innovation Next+ que agrupa conjuntamente a Archer Western Construction, Turner Construction Company, Phillips May Corporation, HJ Russell & Company y Carcon Industries. Michael Whelan, presidente de la división de edificación de Archer Western ha acogido los avances. «Innovation Next+ no sólo está entregando una nueva terminal, estamos demostrando cómo la colaboración y la construcción modular pueden transformar proyectos de esta magnitud» ha afirmado. La empresa conjunta también cuenta con los socios de diseño PGAL, Gensler, GFT y el ingeniero estructural, Rogers DeSimone.

La nueva expansión de Dallas Fort Worth incluye un vestíbulo central con 15 puertas y servicios modernizados para los pasajeros y es uno de los primeros aeropuertos que contará con nueva tecnología de construcción modular. Las acciones de ACS han cotizado al alza a lo largo de 2025 y cuentan con una revalorización del 34,37% en la Bolsa española, al calor de sus nuevos proyectos de grandes infraestructuras en Estados Unidos, su principal mercado, Australia y más.