Muere Ricardo Medina, creador de programas como ‘Madrid Directo’ y ‘España Directo’

Ricardo Medina, histórico periodista y fundador de Telemadrid, ha muerto repentinamente a los 67 años. Conocido por crear los programas Madrid Directo y España Directo, su muerte ha sido confirmada por Telemadrid durante el informativo Telenoticias 1, donde se ha recordado su paso por la cadena autonómica madrileña, donde es un histórico. Actualmente seguía ligado al mundo de la televisión gracias a su propia productora audiovisual, que mantiene en antena programas tan conocidos como Andaluces por el mundo, uno de los grandes éxitos de Canal Sur.

Nacido en Madrid en 1958, Medina comenzó su carrera en la radio a los 17 años. Tras trabajar como corresponsal de guerra y delegado de Agencia EFE en El Salvador, Guatemala, México y Puerto Rico, regresó a España en 1989 para unirse al equipo fundador de Telemadrid. Inspirado por un formato estadounidense, Medina lanzó Madrid Directo, un programa que revolucionó el periodismo televisivo con su estilo cercano y dinámico. «Eran desconexiones locales en cada ciudad para las noticias. Y durante esos 90 minutos, antes de los telediarios nacionales, ofrecían reportajes y conexiones desde el lugar de la noticia», así lo explicó en una entrevista para la Asociación de Periodistas de Madrid.

Para Medina, lo más sorprendente era que «los reporteros utilizaban un lenguaje corporal y verbal más coloquial, cercano y directo que el de los corresponsales en la Casa Blanca o en Wall Street», algo que más tarde adaptó a para Madrid Directo, España Directo, formatos creados por él. Más tarde otras cadenas autonómicas lo han ido adaptando bajo el nombre de Andalucía Directo o Conexión Aragón, entre otros.

Su enorme éxito llegó a la televisión nacional gracias a España Directo, aunque su productora también ha estado detrás de otros programas a nivel nacional como La Mañana de La 1 y muchos otros. La noticia ha conmocionado a compañeros del sector, como Emilio Pineda, el actual presentador de Madrid Directo.

«En shock. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en España Directo. Día triste para la TV y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame», así lo ha contado el presentador en sus redes sociales.

Además, Medina fundó Medina Media, productora que desarrolló contenidos para TVE, Antena 3, Canal Sur y Aragón TV. Su trayectoria deja una huella imborrable en el periodismo y la producción audiovisual española.