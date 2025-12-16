El calendario de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 ha dado un giro importante en pleno mes de diciembre. Cuando muchos pensionistas pensaban que ya no había margen para apuntarse tras el cierre del plazo ordinario en verano, el organismo público acaba de abrir una nueva ventana que cambia el escenario para miles de personas mayores que se quedaron fuera en primera instancia.

Se trata del plazo extraordinario de los viajes del Imserso, que se activó el pasado 9 de diciembre, que permite volver a solicitar la participación en el programa de turismo social y estará abierto durante varios meses. Algo que muchos pensionistas agradecerán, ya que llega en un contexto de altísima demanda, con cifras récord de personas acreditadas, pero también con plazas aún disponibles en determinados destinos y modalidades de viaje. A estas alturas de diciembre, el interés vuelve a centrarse en tres cuestiones clave: hasta cuándo se puede presentar la solicitud, qué destinos siguen teniendo opciones reales y cómo quedan los precios de los viajes del Imserso para 2026 dentro de este nuevo plazo.

Giro en los viajes del IMSERSO para 2026: plazos, destinos y precios

El plazo ordinario para solicitar los viajes del Imserso de la temporada 2025-2026 finalizó el pasado 23 de julio. Sin embargo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales habilitó un plazo extraordinario, ya en marcha, que se extenderá desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Este nuevo periodo permite presentar solicitudes a aquellas personas que no lo hicieron en verano o que no resultaron adjudicatarias en la primera fase. La inscripción puede realizarse por varias vías, aunque el propio organismo recomienda hacerlo por medios electrónicos a través de su sede digital, un proceso que no requiere identificación con Cl@ve, certificado electrónico ni DNI electrónico.

También se mantiene la posibilidad de realizar el trámite en las oficinas del Imserso o mediante correo postal, dirigiendo la solicitud al apartado de correos habilitado para este programa. Desde el organismo advierten, además, de que las solicitudes pueden tardar varios días en sincronizarse dentro del sistema una vez registradas.

Más acreditados que nunca y menos viajes disponibles

El plazo extraordinario llega en una temporada marcada por cifras inéditas. Según los datos oficiales del propio Imserso, 4.329.606 personas están acreditadas para la campaña 2025-2026, el número más alto registrado hasta la fecha.

Frente a esa demanda, la oferta total asciende a 879.213 viajes, lo que supone un recorte de 7.056 plazas respecto a la temporada anterior. Este desequilibrio explica la fuerte competencia para conseguir plaza y por qué muchos solicitantes quedaron fuera en el reparto inicial.

Aun así, desde el sector insisten en que todavía existen opciones reales, especialmente dentro de aquellos lotes que tradicionalmente generan menos interés y que suelen concentrar la disponibilidad en esta fase extraordinaria.

Destinos con más opciones en el plazo extraordinario

Aunque los viajes a la costa en temporada alta son los primeros en agotarse, el plazo extraordinario mantiene abiertas oportunidades en otros tipos de destinos. En especial, el Imserso y las empresas adjudicatarias han señalado que siguen quedando plazas en el turismo de interior, una modalidad que cada año despierta menos demanda que los viajes de sol y playa.

También hay disponibilidad en circuitos culturales, viajes a capitales de provincia y propuestas de turismo de naturaleza, opciones que permiten recorrer distintos puntos del país con un enfoque más cultural o paisajístico. Estos viajes, además, suelen atraer a un perfil de viajero distinto, lo que explica que concentren buena parte de las plazas libres en esta fase.

La recomendación general es no esperar al último momento y consultar de forma periódica la disponibilidad, ya que algunas salidas se van completando conforme avanza el plazo extraordinario.

Precios de los viajes del Imserso para 2026

En cuanto a los precios, el plazo extraordinario no introduce cambios respecto a las tarifas ya fijadas para la temporada 2025-2026. Los importes varían en función del destino, la duración del viaje y si incluye o no transporte, manteniéndose dentro de los rangos habituales del programa.

Los viajes más económicos siguen siendo los de turismo de interior y los circuitos culturales, mientras que los desplazamientos a costa con transporte incluido se sitúan en los tramos más altos. En cualquier caso, los precios continúan estando muy por debajo de los del mercado turístico convencional, uno de los grandes atractivos del programa.

Quién puede solicitar plaza en este plazo extraordinario

Los requisitos para optar a una plaza en este plazo extraordinario no han cambiado respecto al arranque de la campaña. Pueden presentar solicitud las personas que viven en España y cobran una pensión de jubilación, así como los pensionistas de viudedad a partir de los 55 años. También entran en este grupo quienes perciben otras pensiones o ayudas por desempleo desde los 60 años.

También pueden acceder al programa las personas que figuran como aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social a partir de los 65 años. En el caso de los españoles que viven fuera del país o de quienes emigraron en su día y han regresado, la participación está vinculada a que perciban una pensión de los sistemas públicos de los países en los que desarrollaron su vida laboral.

Además, el Imserso permite que los beneficiarios viajen acompañados por su cónyuge o pareja, aunque esta no cumpla los requisitos generales, y prevé igualmente la opción de hacerlo con hijos con una discapacidad reconocida del 45 por ciento o superior. En todos los casos, se exige que las personas participantes puedan desenvolverse de forma autónoma en las actividades básicas del día a día y que acrediten el cumplimiento de las condiciones mediante una declaración responsable.