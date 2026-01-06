Yannick Hanfmann jugará el Mallorca Championships 2026

Tras anunciar a Frances Tiafoe como primer nombre para la próxima edición, el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships confirma al alemán Yannick Hanfmann como segundo jugador del torneo de 2026. Hanfmann volverá a competir en el Mallorca Country Club del 20 al 27 de junio de 2026, con ganas de volver a brillar en plena gira de hierba.

Conocido por su potente saque, su agresividad desde el fondo de pista y su templanza en los momentos decisivos, el tenista de 34 años ya firmó actuaciones destacadas en Santa Ponça. Entre ellas, su memorable camino hasta las semifinales en 2023, edición en la que logró victorias de gran impacto ante Stefanos Tsitsipas y Feliciano López.

Después de una sólida temporada 2025, con buenos resultados en el circuito Challenger y presencia continuada en el ATP Tour, Hanfmann afronta su regreso a la isla con confianza renovada. En 2024 se quedó fuera del cuadro final tras caer en la fase previa, un escenario que alimenta sus ganas de reivindicarse sobre la hierba certificada por Wimbledon del recinto de Santa Ponça.

“Mallorca guarda recuerdos muy especiales para mí”, declaró Yannick Hanfmann. “Ganar a grandes jugadores aquí fue una experiencia increíble y tengo muchas ganas de volver. Es un lugar precioso, con una afición fantástica, y creo que mi juego puede ser muy efectivo en hierba cuando compito con confianza”.

Por su parte, Edwin Weindorfer, CEO de la empresa organizadora e|motion group, añadió: “Yannick ha demostrado que puede ofrecer tenis del más alto nivel sobre hierba, y su éxito anterior en Mallorca confirmó lo peligroso que puede ser en esta superficie. Estamos muy ilusionados de recibirle de nuevo en la isla, donde ya ha dejado momentos inolvidables para jugadores y aficionados”.

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, único ATP 250 sobre hierba del sur de Europa, se disputa una semana antes de Wimbledon y continúa atrayendo a jugadores que buscan la mejor preparación posible para el Grand Slam londinen