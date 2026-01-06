La tristeza del ex-presidente Contestí en su última visita al palco: «Nadie me reconoció»

Miquel Contestí recordaba su última visita al palco del estadio de Son Moix con profunda tristeza. «Nadie me reconoció», confesó profundamente decepcionado tras salir del campo del Mallorca. Contestí recibió una invitación para asistir al palco, pero a su llegada nadie le recibió, nadie le saludó y nadie le despidió cuando acabó el partido. Un trato muy triste para el presidente más longevo de la historia del club, que desde ese día nunca más volvió a la zona noble del campo municipal.

Desde que abandonó la presidencia en diciembre de 1991 a Miquel Contestí siempre le costó mucho volver al palco. Prefería ocupar su localidad habitual en el campo y ver el partido con tranquilidad. Sin embargo, la última ocasión en la que fue invitado decidió aceptar y se presentó en la puerta de la zona noble, donde un empleado no sólo no le reconoció, sino que se limitó a señalarle cuál iba a ser su asiento.

Contestí tomó asiento, esperando que de un momento a otro los directivos se acercan para saludarle, pero eso nunca sucedió. Comenzó el partido, llegó el descanso, sucedió exactamente lo mismo, y al final, viendo la situación, optó por marcharse. Lo hizo sin que tampoco nadie le despidiera en la puerta. «No me reconocieron», dijo tristemente al recordar lo sucedido, con la voz quebrada de quien fue el presidente más importante de la historia del club, al que salvó de la desaparición para devolverlo a Primera División y llevarlo a su primera final de Copa del Rey en 1991.

El funeral por la memoria de Miquel Contestí, fallecido el pasado viernes en Palma a la edad de 92 años, se oficiará el próximo viernes en la iglesia de Nuestra Señora de la Lactancia, en s’Arenal, muy cerca del que fue el domicilio habitual del ex-presidente, a quien la propiedad actual del Mallorca se negó en redondo a tributar un homenaje en vida.