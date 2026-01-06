La empresa de mensajería Fedex permite enviar paquetería a Venezuela desde España, pese a que el espacio aéreo del país sudamericano continúa cerrado. Fuentes de la empresa aseguran a OKDIARIO que lo único que se necesita es «proporcionar la factura de la ubicación y la factura proforma». Es decir, la caída del narcodictador Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos (EEUU) no impide a los españoles mandar paquetes a esta nación a través de los servicios de esta compañía.

Sin embargo, otras empresas como la pública Correos siguen sin operar con normalidad con la mensajería destinada a Venezuela. De hecho, este país aparece aún en la lista que ofrece la mercantil en su página web titulada «Situaciones Especiales de Distribución».

En esta lista de lugares que presentan problemas a la hora de hacer envíos se encuentran, además de Venezuela, Ucrania, Rusia, Israel y Palestina; zonas del mundo con conflictos abiertos en estos momentos. En el caso de Rusia y Ucrania, Correos «mantiene abierta la admisión» de paquetes, pero advierte que «debido a la escasez y a las dificultades de transporte, los envíos dirigidos» a estos destinos «pueden sufrir retraso».

Fedex sí envía a Venezuela

Por su parte, en cuanto al país que ha sufrido la dictadura de Nicolás Maduro, Correos asegura que, «debido a la situación en la zona y a la suspensión de vuelos, los envíos no se pueden cursar a destino». No obstante, las fuentes de Fedex han asegurado a este periódico que ellos sí pueden hacer envíos a Venezuela en estos momentos.

La suspensión de la distribución a la nación sudamericana viene de hace unas semanas, cuando el tráfico aéreo fue interrumpido. En estos momentos, el Ejército de EEUU continúa controlando por seguridad las operaciones aéreas sobre el país caribeño, que son mínimas, de carácter restringido y vetadas a los principales operadores comerciales internacionales, que evitan sobrevolar el país incluso en rutas de largo recorrido en las que no es necesario hacer escala en aeropuertos.

La operación militar llevada a cabo por EEUU en la madrugada del sábado, que se saldó con la detención de Maduro, conllevó el cierre completo del espacio aéreo. Como es lo habitual en situaciones de conflicto militar, se emiten órdenes de urgencia a las compañías aéreas civiles comunicándoles la clausura del espacio aéreo afectado.

De los escasísimos vuelos que discurren por la línea litoral de Venezuela o por el interior del país, sus datos son todavía más enigmáticos. Salvo un minúsculo número de aviones identificados como operadores comerciales civiles, el resto son aparatos protegidos por información confidencial: en el portal especializado Flightradar24 aparecen o bien como aviones tipo chárter de propiedad «privada», o bien no se facilita quién es el operador, o no se detalla cuál es la ruta a seguir, bien porque no se facilita el origen de ese vuelo, el destino o ambos dos.

Esto apunta a que se trata de vuelos altamente restringidos, bajo estrecho control de las fuerzas aéreas de EEUU, que han pasado a tomar el control efectivo del espacio aéreo de Venezuela y que supervisa cualquier operación de vuelos de las que se encargan las torres de control pertenecientes al Gobierno del país.