El espacio aéreo de Venezuela sigue anulado, bajo control de EEUU y sobrevolado por enigmáticos aviones

El espacio aéreo de Venezuela sigue anulado en la práctica, cerrado a los principales operadores comerciales internacionales que evitan sobrevolar el país incluso en rutas de largo recorrido en las que no es necesario hacer escala en aeropuertos de este país caribeño. La operación militar llevada a cabo por EEUU en la madrugada del sábado –que se saldó con la detención de Maduro– conllevó el cierre completo del espacio aéreo.

Como es lo habitual en situaciones de conflicto militar, se emiten órdenes de urgencia a las compañías aéreas civiles comunicándoles la clausura del espacio aéreo afectado.

La situación se prolongó durante todo el sábado y persiste este domingo. A las 17:00 hora española (12:00 horas en Venezuela), el mapa aéreo de este país sigue siendo un erial: apenas una decena de aparatos aparecen sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela.

Los datos sobre esos vuelos son todavía más enigmáticos. Salvo un minúsculo número de aviones identificados como operadores comerciales civiles, el resto son aparatos protegidos por información confidencial: en el portal especializado Flightradar24 aparecen o bien como aviones tipo chárter de propiedad «privada», o bien no se facilita quién es el operador, o no se detalla cuál es la ruta a seguir, bien porque no se facilita el origen de ese vuelo, el destino o ambos dos.

Esto apunta a que se trata de vuelos altamente restringidos, bajo estrecho control de las fuerzas aéreas de EEUU, que han pasado a tomar el control efectivo del espacio aéreo de Venezuela y que supervisa cualquier operación de vuelos de las que se encargan las torres de control pertenecientes al Gobierno del país.

La mayoría de los escasísimos vuelos que aparecen en ruta sobre suelo de Venezuela o sobre sus aguas territoriales son o vuelos no comerciales o con información oculta sobre origen, destino y operador. Es irrelevante la cifra de aviones comerciales ordinarios, de pasajeros o transporte de mercancías, y se trata además de vuelos que cubren rutas regionales, entre ciudades de Venezuela.

En la tarde de este domingo (hora española), mediodía en Venezuela, es muy relevante la nula actividad de vuelos con origen o destino Caracas. A las 17:00 horas en España, 12:00 horas en Venezuela, el mapa de movimientos áereos no reflejaba ni un sólo avión despegando o aterrizando en el aeropuerto internacional de Caracas, el Simón Bolívar. Tampoco en el aeropuerto caraqueño secundario, el Óscar Machado Zuloaga. El mediodía es un momento de máxima actividad aérea en cualquier país en situación de normalidad.

Esta extrema restricción de vuelos comerciales sobre Venezuela conlleva una contundente parálisis del tráfico de pasajeros y mercancías en el país caribeño por segundo día consecutivo, y afecta también a cientos de vuelos internacionales de aviación civil que, entre otros países, operan en conexiones cuyas rutas ordinarias sobrevuelan Venezuela en condiciones normales.