Multas y embargos: la Seguridad Social está reclamando el IMV a estas personas y las consecuencias son fatales

La Seguridad Social sigue reclamando el dinero del IMV a los ciudadanos que presuntamente fueron beneficiarios en el pasado de «cobros indebidos». Muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital están sufriendo embargos y están sujetos a fuertes multas por recibir un dinero tras un fallo de cálculo por parte de la Administración. Por ello, incluso el Defensor del Pueblo ha alzado la voz para intentar proteger lo máximo posible un hecho que afecta a cientos de miles de familias en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la devolución que reclama la Seguridad Social por el IMV.

Copa pocas portadas, pero el drama es grande y afecta a las familias más desfavorecidas de España. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue a la deriva, envuelto en casos de corrupción y de falsa protección a las mujeres, en nuestro país hay cientos de miles de familias en situación de vulnerabilidad que se exponen a embargos y multas si no devuelven el Ingreso Mínimo Vital que recibieron en su día, presuntamente, de forma «indebida». Incluso el Defensor del Pueblo ha puesto el grito en el cielo ante esta situación.

El Ingreso Mínimo Vital llegó a la vida de los españoles durante la pandemia para intentar sostener a las personas que demostraban una situación de vulnerabilidad económica y durante estas fechas incluso se entregó sin verificar las condiciones de los ciudadanos. Después, se incluyó el requisito indispensable de la carencia de rentas, cuyo timing en el cálculo ha provocado un desbarajuste letal para muchas familias que han sido obligadas a devolver las cantidades por haber superado el límite de ingresos en algún momento.

El problema para estas familias viene porque los ingresos del hogar se comprueban con un año de retraso. Durante los primeros años del IMV, Hacienda entregaba los datos fiscales del año anterior en octubre, por lo que durante nueve meses se realizaban los pagos con información desactualizada. En caso de superar los ingresos durante este lapso de tiempo, la Seguridad Social reclamaba las cantidades que antes había entregado. Todo ello se traduce en 92.365 procesos de reintegro entre 2022 y 2023.

En su informe anual del pasado 2024, el Defensor del Pueblo elevó el problema hasta los 500 millones de euros, lo que representa el 4,7% del total pagado a los beneficiarios hasta julio de 2024. «La deuda generada se acrecienta en buena parte por la lentitud de la Administración a la hora de resolver y tramitar el procedimiento de reintegro», dijeron desde esta institución. «Las personas en situación de vulnerabilidad deben encontrar en las administraciones públicas una verdadera protección, sin que esto impida una gestión justa y eficaz de los recursos públicos», dice el informe del Defensor del Pueblo, que también pidió revisar el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social.

El drama con la Seguridad Social y el IMV

En los últimos meses, varias personas de las miles de familias afectadas se han promulgado en los medios de comunicación para denunciar unas devoluciones agónicas para muchas de ellas. Una de ellas es Maite Calvo Íñigo, que, según cuenta a Telecinco, en su día comunicó un aumento de ingresos por manutención y no recibió respuesta. Primero le comenzaron quitando 100 euros y después «620 euros durante tres meses». «Me reclaman 6.000 euros en total», cuenta.

El diario Levante también ha hablado con Pilar, que es beneficiaria de una pensión no contributiva por discapacidad visual y además tiene un hijo adolescente a cargo. A esta ciudadana la Seguridad Social le reclama 550,87 euros por el IMV que en su día cobró, supuestamente, de más en su día. «Espero que esto se solucione y que perdonen una deuda que no hemos generado nosotros. Yo no sabía qué dinero me correspondía. ¡Cómo voy yo a saber que ese no era el dinero que debía recibir! Somos personas vulnerables y así nos están hundiendo más», cuenta a este periódico.