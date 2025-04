Giro radical si cobras el Ingreso Mínimo Vital: Hacienda lo hace oficial y así te afecta

Las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital o el Salario Mínimo Interprofesional esperaban una pequeña pero importante ayuda fiscal en su declaración de la Renta. Sin embargo, una enmienda mal redactada estuvo a punto de recortar esa ventaja a la mitad. La promesa de una deducción de 340 euros en el IRPF quedó en entredicho por un error que, de no corregirse, hubiera dejado fuera a una parte esencial del impuesto: la cuota autonómica.

El asunto no pasó desapercibido. Economistas fiscales, técnicos y expertos en tributación advirtieron de inmediato que había un fallo grave en el texto presentado por el Gobierno. Lo que parecía una medida socialmente justa y muy esperada se convirtió en un foco de críticas. Y aunque desde el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo aseguran que hay tiempo para enmendarlo, el revuelo ya estaba montado. La deducción fiscal sigue sobre la mesa, pero la forma de aplicarla será distinta a la planteada inicialmente. Lo que parecía una ayuda general para quienes menos ganan, podría variar dependiendo de la comunidad autónoma. Y hay una en especial, Asturias, donde los cálculos no cuadran. Vamos a ver en detalle qué ha pasado, qué ha cambiado y, sobre todo, cómo afecta realmente a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital o perciben el SMI.

Giro radical si cobras el Ingreso Mínimo Vital

Todo empezó con una enmienda incluida por el Gobierno en un proyecto legislativo que poco tenía que ver con impuestos: la ley de responsabilidad civil y seguros en vehículos a motor. En este texto, pactado por PSOE y Sumar, se introdujo una deducción de 340 euros en el IRPF para las personas con ingresos equivalentes al SMI.

Pero había un detalle que los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) detectaron enseguida. La deducción sólo aplicaba a la cuota estatal del IRPF, ignorando por completo la parte autonómica, que representa el otro 50% del impuesto. De ese modo, en lugar de una ayuda de 340 euros, el beneficio real se quedaba en apenas 170 euros.

Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, han confirmado que se trata de un error que se va a corregir. La tramitación parlamentaria aún no ha empezado formalmente, lo que da margen para modificar la enmienda. La nueva versión incluirá también la cuota autonómica del IRPF, tal como se pretendía desde un principio.

¿Cómo afectará esto a quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital?

Quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital o salarios similares al SMI estaban entre los beneficiarios directos de esta deducción. La idea del Gobierno era que estas personas pudieran recuperar hasta 340 euros en la declaración de la Renta de 2025. Sin embargo, si no se corrige la redacción, el efecto será incompleto. Muchos beneficiarios solo podrán deducirse la mitad, algo que ya ha causado malestar entre técnicos fiscales y expertos del Consejo General de Economistas. La deducción parcial no sólo resta eficacia a la medida, sino que genera confusión e inseguridad jurídica.

La promesa de Hacienda y Trabajo es clara: se va a modificar la enmienda. Pero la realidad es que, mientras eso no se refleje en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los contribuyentes seguirán con la incertidumbre sobre si podrán o no beneficiarse plenamente de la medida. Por ahora, la deducción está prevista, pero no confirmada del todo.

En Asturias la deducción no será completa

Hay un caso particular que ha llamado la atención de los economistas: Asturias. Aunque el resto de comunidades autónomas podrán aplicar la deducción completa si se corrige el texto, en el Principado de Asturias los números no cuadran. ¿La razón? El tipo mínimo del IRPF autonómico es del 10%, mientras que el estatal es del 9,5%. Esto significa que incluso aplicando la deducción total, quedaría una pequeña parte del impuesto sin cubrir.

Según los cálculos del REAF, los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI en Asturias tendrán que pagar, como mínimo, 8,72 euros de IRPF. No es una cifra escandalosa, pero sí suficiente para romper la promesa de que nadie con el salario mínimo tenga que pagar impuesto alguno. Y, lo más preocupante: demuestra que una medida pensada para ser equitativa, puede acabar siendo desigual según la comunidad autónoma.

Los técnicos fiscales proponen una solución: aplicar una deducción ajustada a cada comunidad. Así, el sistema se adaptaría a las diferencias en los tipos impositivos autonómicos y evitaría situaciones como la asturiana. De momento, esa alternativa no está sobre la mesa, pero es un aviso de que las decisiones fiscales generalistas pueden tener efectos inesperados a nivel local.

¿Qué podemos esperar ahora?

En los próximos días o semanas, se espera que el Gobierno registre una nueva versión de la enmienda, que sí contemple las dos mitades del impuesto: la cuota estatal y la autonómica. Para ello, será necesario convocar la Comisión de Economía del Congreso, firmar una enmienda transaccional entre PSOE y Sumar y oficializarla en el trámite parlamentario.

Si todo va según lo previsto, la deducción de 340 euros quedará garantizada para las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital o el SMI. No obstante, queda en el aire si se aplicarán soluciones específicas para casos como el de Asturias o si se optará por una fórmula genérica.

Lo que está claro es que este tipo de medidas deben cuidarse al milímetro. Porque, aunque la intención sea buena, los detalles marcan la diferencia. Y cuando se trata de los bolsillos de quienes menos tienen, cada euro cuenta.