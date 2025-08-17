El Ayuntamiento de Barcelona del socialista Jaume Collboni ha disparado un 36% hasta más de 600.000 euros el gasto en el centro público Plural para fomentar «nuevas masculinidades» que abrió en 2021 la ex primera edil Ada Colau, quien fuera líder de los Comunes. Así consta en la nueva licitación para que una empresa externa gestione el organismo municipal hasta 2027.

La Dirección de Servicios de Feminismo y LGTBI, dependiente de la Gerencia de Cultura, Educación y Deportes del consistorio barcelonés, ha contratado un servicio de orientación y asesoramiento para la «gestión del Plural, Centro de Masculinidades de Barcelona». Este servicio tiene un importe total de 1.236.547,12 euros, impuestos incluidos. Es decir, que cada año completo costará a las arcas públicas 618.273,56 euros.

El último año completo en el que se contrató un servicio para la gestión del centro fue el 2024. Entonces, Collboni presupuestó 453.844 euros para el funcionamiento del centro. Por lo que, en sólo un año, el desembolso se disparará una tercera parte respecto al ejercicio previo.

El centro sólo nombra los trabajos para luchar contra la violencia de género en uno de los puntos del decálogo en el que resume los objetivos del organismo. La pretensión del ayuntamiento es que la empresa que se encargue de la gestión del centro realice las siguientes tareas:

Promocionar modelos de masculinidades positivas y afectuosas. Generar prácticas y acciones sociales que interpelen a los hombres de la ciudad. Fomentar el trabajo con red en la ciudad implicando a profesionales y agentes sociales de territorio. Potenciar la perspectiva de género y el trabajo de masculinidades en servicios de atención de la ciudad. Ofrecer atención individual y grupal a personas que ejerzan o hayan ejercido violencias machistas en cualquiera de los ámbitos previstos en la ley. Programar actividades sobre masculinidades o que aborden temas relacionados con las masculinidades. Impartir formaciones a profesionales y agentes de la ciudad. Generar herramientas y recursos para la ciudadanía y profesionales. Asesorar a servicios y entidades en materias de masculinidades, violencias machistas, corresponsabilidad y trabajo de cuidados. Dinamizar el centro a través de sus servicios para que sea un referente de la ciudad en este ámbito.

Contra la «responsabilización femenina»

Desde el consistorio aseguran que, con todo ello, se persigue «romper con el imaginario de responsabilización femenina sobre la problemática de las violencias machistas», además de acabar con «las situaciones de discriminación por razón de género», y, por último, «trabajar por la equidad generando prácticas de responsabilización social».

El grupo de personas al que está destinado es «toda la población masculina que ejerce o ha ejercido violencia machista y que de forma voluntaria quieren recibir atención por cambiar y dejar de ejercerla». También se dirige a profesionales y entidades «que quieren trabajar aspectos relacionados con la masculinidad en sus proyectos y programas relacionados con la violencia machista».

Y, desde otro lado, también se atenderá «a las personas afectadas por la violencia machista por parte de los hombres que son atendidos en el servicio». Sin embargo, sólo prestará ese servicio a las mujeres con la intención de «valorar el riesgo en el que se puedan encontrar y ayudarlas a vincularse a dispositivos municipales de atención».

El equipo que se ha encargado de este servicio ha estado formado por 10 profesionales. El año pasado, pasaron por el centro un total de 493 hombres mayores de 21 años y 86 menores de esa edad. También se atendió a 113 mujeres, la mayoría por estar el agresor también en el centro.

«Chiringuito ideológico»

Desde Vox, el líder de su Grupo Municipal, Gonzalo de Oro, ha pedido que se cierre lo que ellos consideraban «un chiringuito ideológico que nadie entiende para qué sirve y nos cuesta 1,2 millones de euros anuales». En su lugar, solicitaron que ese importe se dedique a políticas sociales para las familias, entre las que señalaban especialmente la atención de madres solteras y que no cuentan con recursos familiares para poder hacer frente a un embarazo.

«Mientras el Ayuntamiento sigue dilapidando dinero público de todos los barceloneses en ideología woke, Barcelona no tiene una concejalía de familia que atienda las necesidades, las escuche y las apoye, con especial atención a las familias monoparentales y numerosas», ha manifestado el dirigente del partido de Santiago Abascal.

Y ha señalado que mientras se gasta «más de un millón de euros en este centro ideológico y de contenido dudoso», en el 2023, «los delitos de violencia contra la mujer en Barcelona se duplicaron, con un total de 485 procedimientos y las violaciones se dispararon en el área metropolitana un 50% durante ese mismo año».