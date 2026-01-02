El mejor país para emigrar si eres un jubilado español: vida de lujo por 800€ y la capital más barata del mundo

Cada vez son más los españoles que, al llegar a la jubilación, deciden dar un giro radical a su vida y emigrar al extranjero.

El aumento del coste de vida en nuestro país, especialmente en las grandes ciudades, ha llevado a muchas personas mayores de 60 años a buscar alternativas para disfrutar de su pensión con mayor comodidad y calidad de vida.

Hasta ahora, los destinos favoritos eran países como Portugal, Grecia o México, pero pocos saben que el mejor lugar para emigrar si eres pensionista está en Asia.

Se trata de Malasia, una joya con una de las capitales más baratas del mundo, buena seguridad, multiculturalidad y grandes ventajas fiscales. Por ejemplo, podrás llevar allí tu dinero sin pagar impuestos.

Hasta ahora conseguir vivir allí era muy difícil, pero en los últimos años las condiciones para poder establecer tu casa en Malasia de forma permanente se han suavizado.

2025 es el año perfecto para emigrar a un país asiático en busca de playas paradisiacas.

Cómo vivir en una de las capitales más baratas del mundo si eres español

La clave por la que cada vez más españoles deciden emigrar al estado asiático, es el ridículo coste de la vida. Gastando 800 euros al mes vas a poder vivir con todo tipo de lujos.

Este es un desglose al alza de los gastos que vas a tener si vives en Kuala Lumpur, la capital malaya:

Vivienda: el alquiler de una casa completa en el centro de la ciudad es de unos 500 euros. Será tu principal gasto, pero si te alejas del centro hay viviendas por 300.

el alquiler de una casa completa en el centro de la ciudad es de unos 500 euros. Será tu principal gasto, pero si te alejas del centro hay viviendas por 300. Alimentación: la cesta de la compra es mucho más barata que en España, especialmente si limitas el gasto en alcohol. Puedes comer en casa todo el mes por unos 80 euros.

la cesta de la compra es mucho más barata que en España, especialmente si limitas el gasto en alcohol. Puedes comer en casa todo el mes por unos 80 euros. Suministros: la luz, el agua, el gas e internet cuesta mensualmente unos 70 euros.

la luz, el agua, el gas e internet cuesta mensualmente unos 70 euros. Ocio: el precio medio del restaurante en Malasia es de siete euros. Es decir, puedes salir todos los fines de semana y que tu gasto mensual no supere los 60 euros.

Hay otros gastos que puedes considerar como, por ejemplo, el transporte. El billete de autobús mensual cuesta 20 euros, pero nuestra recomendación es que te muevas en taxi, ya que es muy barato. Por ejemplo, coger uno durante un trayecto de una hora saldrá por unos cinco euros.

Es decir, sumando todos los gastos que puedas tener al mes, e incluso incluyendo otros como el gimnasio (lo recomendable es buscar una opción premium), no vas a necesitar más de 800 euros para vivir y el resto lo podrás ahorrar.

¿Cómo emigrar a Malasia si eres español?

Tradicionalmente las autoridades malayas han sido muy estrictas con los extranjeros, pero en los últimos años han centrado sus esfuerzos en atraer talento. Por ello, si tienes toda la documentación en regla, vivir allí es bastante sencillo.

Por ejemplo, existen programas como el Malaysia My Second Home (MM2H), que permite a los extranjeros residir a largo plazo en el país. Además, para visitar el país durante 90 días no requieren visado y te servirá con el pasaporte. Puedes consultar toda la información aquí.

En caso de que quieras establecerte en Malasia durante un periodo largo para disfrutar de una jubilación dorada, deberás presentar los siguientes documentos en la embajada o consulado de Malasia: