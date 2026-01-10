El país de Europa que busca españoles para trabajar: pagan más de 3.000 euros al mes

Noruega se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los españoles que quieran en otro país trabajar gracias a la oferta laboral lanzada por SalMar ASA, uno de los principales productores mundiales de salmón atlántico. La compañía busca 100 operarios de producción en su planta ubicada en Kverva, con contratos indefinidos y salarios que rondan los 3.000 euros mensuales. Los puestos, disponibles a través de la convocatoria difundida por Lanbide y la red EURES, no requieren experiencia previa, aunque se valora la trayectoria en procesado alimentario o acuicultura.

Los candidatos deben contar con un nivel básico de inglés o noruego, y sus funciones consistirán en el fileteado, el empaquetado, el control de calidad y el mantenimiento de los estándares de higiene en las instalaciones de procesado. Los puestos son de carácter permanente, consolidando un equipo estable y motivado, y las condiciones salariales hacen de esta oferta una oportunidad muy atractiva dentro del sector acuícola.

Noruega busca españoles para trabajar

El salario base se establece en 228,46 coronas noruegas por hora (aproximadamente 19,86 euros), lo que equivale a unos 3.000 euros mensuales con una jornada de 36,5 horas semanales de lunes a viernes. Además, los turnos de tarde cuentan con un plus del 20%, y los empleados disfrutan de tres descansos por turno, uno de ellas remunerado. La empresa también facilita acceso al gimnasio y servicio de comedor por un coste simbólico de 2 euros diarios.

No se exige formación específica ni experiencia por parte de los españoles interesados en trabajar en esta empresa, aunque se valoran conocimientos previos en acuicultura o procesado de alimentos. SalMar apuesta por la contratación directa, y advierte acerca de posibles fraudes de terceros que se hacen pasar por reclutadores. Todos los contratos se formalizan directamente con la empresa.

SalMar es reconocida mundialmente por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Fundada en 1991 en Frøya, comenzó con la adquisición de una licencia de producción de salmón y una planta de procesamiento de pescado blanco. Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en el segundo mayor productor de salmón del mundo, con operaciones en Noruega, Islandia, Reino Unido y oficinas de ventas en Asia. La compañía controla toda la cadena de producción, desde la reproducción de smolt hasta la venta del producto final, asegurando altos estándares de calidad y sostenibilidad.

La cultura laboral de SalMar se centra en la eficiencia, el trabajo en equipo y la mejora continua, algo que los españoles interesados en trabajar en ella deben considerar. La empresa fomenta un ambiente de cooperación, donde cada empleado contribuye al éxito de la organización. Principios como «lo que hacemos hoy lo hacemos mejor que ayer» y «el trabajo no termina hasta que el cliente está satisfecho» reflejan la mentalidad de la compañía.

SalMar

«Únete a un equipo diverso formado por más de 40 nacionalidades de todo el mundo. No somos solo una empresa; somos una comunidad dinámica, impulsada por la innovación y la colaboración. Si eres una persona que disfruta trabajando en equipo, que busca la eficiencia en lo que hace y que se motiva al alcanzar resultados, esta es tu oportunidad para destacar.

La posición que ofrecemos es la de pperario de producción en InnovaMar, donde estarás en el corazón de nuestras operaciones. Tu trabajo consistirá en apoyar la cosecha y procesamiento del salmón de primera calidad, realizando tareas como corte manual, empaquetado, clasificación y preparación. Los turnos alternarán entre mañana y tarde, favoreciendo un equilibrio real entre la vida laboral y personal.

Respecto a las cualificaciones, no es necesario tener experiencia previa en la producción de salmón o alimentos, aunque se valora positivamente. Sí es importante contar con buenas habilidades de comunicación en inglés, ya que la colaboración es clave. Además, se requiere un certificado de antecedentes válido emitido por las Autoridades de Aviación Civil de Noruega, trámite en el que te ayudaremos si lo necesitas.

Buscamos personas con responsabilidad, puntualidad y compromiso, que tengan una ética de trabajo sólida y sepan adaptarse con flexibilidad a distintos retos. Valoramos también que aportéis energía positiva al equipo y actitud colaborativa en el día a día.

En cuanto a los beneficios, ofrecemos un salario competitivo que reconoce tu dedicación, así como la posibilidad de desarrollarte en un entorno de trabajo cercano y de apoyo dentro de una empresa en crecimiento. Además, contarás con acuerdos de pensión y seguros completos, garantizando tu seguridad y tranquilidad mientras formas parte del equipo».

La inscripción se realiza a través de este enlace. La fecha límite es el 31 de enero de 2026.

Kverva

Kverva es una pequeña localidad situada en el municipio de Frøya, dentro de la región de Trøndelag, en el centro de Noruega. El clima de Kverva es oceánico templado, con inviernos fríos pero suaves en comparación con otras zonas del norte de Noruega, y veranos frescos y agradables, ideales para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.