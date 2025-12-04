El INSS confirma el giro oficial en el IMV: el cambio que tienes que saber ya

Novedades con el Ingreso Mínimo Vital: las personas que estén en situación de desempleo y hayan agotado el subsidio correspondiente podrán disponer acto seguido del IMV. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció hace unos días que ya está operativa la nueva pasarela que permitirá la transición inmediata entre estas dos ayudas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que llega con el IMV.

«Ya está operativa la pasarela que permite agilizar la transición del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital». Así anunciaron desde la Seguridad Social el pasado 22 de abril el cambio que llega con el IMV, que ahora estará automáticamente a disposición de los ciudadanos que hayan agotado el subsidio por desempleo. A partir de ahora, será la Seguridad Social la que se encargue de realizar un trámite que nace con el objetivo de que estas personas no pierdan ni un día este derecho.

Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, celebró en una comparecencia pública el nacimiento de esta nueva pasarela al Ingreso Mínimo Vital. «Con la puesta en marcha de esta pasarela, eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias», dijo la política, que también informó que: «Seguimos trabajando para que esta prestación llegue a quienes más lo necesitan, reforzando nuestro sistema de protección social».

Cambio con el IMV

La Seguridad Social también informó a través de un comunicado sobre el funcionamiento de esta pasarela que hará que los ciudadanos no tengan que presentar ningún documento y que, por lo tanto, elimina todos los trámites administrativos.

En primer lugar, en el trimestre previo al agotamiento del subsidio de desempleo, el SEPE se pondrá en contacto con el perceptor para poder remitir sus datos y los de su unidad familiar con el objetivo de poder tramitar la petición del Ingreso Mínimo Vital. «Para ello, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento y, en su caso, suscribir una declaración responsable de que dispone del consentimiento de los integrantes de su unidad familiar», informa la Seguridad Social.

Una vez confirmado este consentimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se produzca el agotamiento del subsidio, remitirá al INSS la información necesaria para la tramitación. En caso de confirmar que el ciudadano es apto para acceder al IMV, «la fecha del hecho causante será la fecha del agotamiento del subsidio, y los efectos económicos se producirán el primer día del mes siguiente al del agotamiento del subsidio, es decir, no habrá un periodo de pérdida de ingresos para los perceptores».

Así que, en caso de cumplir con los requisitos para poder acceder al IMV, el perceptor cobrará esta ayuda desde el primer día en el que se ha dejado de recibir el subsidio por desempleo. «Este nuevo procedimiento está regulado por el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, que recoge otras medidas que benefician a los perceptores del IMV, entre las que se encuentra la exclusión del subsidio no contributivo por desempleo en el cómputo de ingresos del IMV, cuando a la fecha de solicitud del IMV este subsidio se hubiera extinguido», ha informado la Seguridad Social.

¿Cuánto sube el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital, que según la Seguridad Social llegó en octubre a 648.469 hogares en los que viven 1.968.152 personas, también aumentará sus cuantías de cara a 2026. Después de la subida de un 9% del pasado año 2025, todo hace indicar que desde el Gobierno se anunciará en las próximas semanas un nuevo incremento destinado a alejar de una situación de vulnerabilidad económica a cientos de miles de familias en España. Actualmente, la cuantía media del IMV por hogar es de 473,41 euros al mes y el Gobierno invierte más de 500 millones en esta ayuda creada en la pandemia.