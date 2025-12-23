Giro de 180º en la televisión: el cambio que está a punto de llegar y que te afecta

Llegan cambios a la televisión en 2026. Muchos de los usuarios de Android TV incluso ya pueden disfrutar de una nueva interfaz que incluye un contenido ‘gratis’ en el que aparecen una multitud de películas y series que los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar sin ningún coste. Esta es una nueva evaluación del sistema operativo de Google para televisores. Consulta en este artículo los cambios que llegan en la televisión para los usuarios de Android TV.

La tecnología avanza y las televisiones son el claro ejemplo de ello. En 2025, la mayoría de televisiones ya incluyen Android TV, el sistema operativo que Google incluye en millones de televisores repartidos en todo el mundo. Esto permite a los usuarios descargar un gran número de aplicaciones en la televisión, conectar la televisión con otros dispositivos y también lleva integrado el famoso Chromecast que convierte la televisión en un teléfono móvil. Años atrás, para poder tener este sistema operativo, había que introducir algunos dispositivos como Amazon Fire TV Stick, pero a finales de 2025 la mayoría de Smart TV tiene Android TV integrado.

En el último año, desde Google vienen apostando por el Google TV, que actúa sobre la base del sistema operativo de Android TV y que ha traído una serie de mejoras relacionadas con las recomendaciones para los usuarios, con la posibilidad de incluir más perfiles para la familia o la búsqueda universal de todo tipo de aplicaciones. En resumidas cuentas, Google TV es algo más moderno que Android TV.

El cambio en la televisión con Android TV

La publicación Android Authority ha hecho referencia a uno de los últimos cambios en la televisión que llega para los usuarios de Android TV. Esta se centra concretamente en la interfaz que aparece en televisión y en la pantalla ‘Descubrir’, que desde el año 2021 ofrecía recomendaciones personalizadas para los usuarios y también mostraba el contenido en tendencia.

Esta era una de las ramas que aparecía en pantalla junto con la de ‘Inicio’, ‘En vivo’, ‘Comprar’ y ‘Aplicaciones’. Desde hace unas semanas, la opción ‘Descubrir’ en Android TV ha pasado a denominarse ‘Gratis’, donde se ofrece un buen número de películas, series y canales en directo a todos los usuarios. Esta novedad llega para mejorar la experiencia de los clientes y que puedan acceder a los mejores títulos a golpe de mando.

Según informan desde el diario Android Authority, «es muy probable que los dispositivos Android TV más nuevos ya estén viendo el cambio o lo reciban pronto». Así que las recomendaciones que antes se podían ver en ‘Descubrir’ ahora se podrán ver desde ‘Inicio’, según confirman desde este medio. «Las recomendaciones personalizadas y tu lista de seguimiento no han desaparecido. Simplemente se han trasladado a la pestaña ‘Inicio’», cuentan desde esta página especializada en la materia.