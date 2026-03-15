Massimiliano Rossi (Acer): ‘La IA en el Acer TravelMate es la garantía de que tu equipo no caducará en un año’

La cita es justo tras la presentación de los nuevos dispositivos de la firma en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci de Milán. Massimiliano Rossi, vicepresidente para EMEA de la unidad de negocio de productos de Acer desgrana cómo la inteligencia artificial integrada directamente en el hardware está dejando de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta esencial de protección de inversión y eficiencia comunicativa en el entorno empresarial actual.

Pregunta .- ¿Cómo cree que la inteligencia artificial integrada en los nuevos Acer TravelMate cambiará el trabajo cotidiano de profesionales y empresas?

Respuesta.- Lo más importante al ofrecer un producto hoy es dar una herramienta que proteja la inversión del cliente a futuro. Al integrar funciones de IA en el Acer TravelMate, aseguramos que el hardware esté preparado para soportar el software de los próximos diez años. Este es un momento clave de refresco tecnológico, ya que muchos usuarios operan con equipos con Windows 10 que no permiten actualizar a Windows 11, lo que convierte a la IA en la garantía para que esa inversión sea duradera. Es como elegir un coche eficiente: la IA permite que el producto no quede obsoleto ante la evolución tecnológica.

P.- Muchos fabricantes hablan ahora de Copilot+ PC. ¿Qué distingue realmente a los Acer TravelMate dentro de esta nueva generación?

R.- Nuestro valor diferencial reside en el diseño, los materiales y la durabilidad con estándares militares. Además, hemos desarrollado aplicaciones con Intel que permiten a la IA interactuar directamente con el hardware, optimizando el rendimiento más allá del software convencional. También poseemos nuestros propios centros de servicio técnico a través de la empresa Enfinitec, propiedad de la marca al 100%, lo que garantiza una respuesta directa y responsable ante cualquier problema.

P.- Para las empresas, la seguridad y la gestión son vitales. ¿Qué ventajas ofrecen tecnologías como Intel vPro en estos nuevos dispositivos?

R.- Intel vPro aporta una gestión fuera de banda, permitiendo controlar o reparar el equipo incluso si el sistema operativo falla. Para las PYMES que no tienen un departamento de IT, incluimos software de gestión gratuito en la línea Acer TravelMate que permite administrar los portátiles de forma remota y sencilla.

P.- Mirando a los próximos años, ¿Cómo imagina la evolución del portátil profesional con la llegada de la IA local?

R.- Prevemos un desarrollo total en la interacción con la máquina: la comunicación será cada vez más parecida a la relación humana a través de la voz y los gestos. El teclado perderá protagonismo y el hardware se adaptará con elementos como el haptic touchpad y múltiples micrófonos para facilitar esta fluidez.

P.- ¿Cuáles son los usos concretos de la IA que los usuarios notarán realmente en su trabajo diario?

R.- Como señalaba el futurista Gerd Leonhard, la IA es una herramienta potentísima pero con límites claros. Será fundamental para el análisis de datos y la automatización de procesos repetitivos de bajo valor. Al reducir la rutina, el profesional podrá concentrarse en aspectos humanos como la empatía, la emoción y la confianza.

P.- El trabajo híbrido sigue creciendo. ¿De qué manera está influyendo esta modalidad en el diseño de vuestros portátiles profesionales?

R.- La oficina ahora puede estar en cualquier parte, por lo que hemos priorizado la calidad de audio y vídeo integrando componentes profesionales. El Acer TravelMate cuenta con tres micrófonos capaces de triangular el sonido para identificar con precisión la voz del usuario y filtrar ruidos externos, como el ladrido de un perro, para que la comunicación sea impecable desde cualquier lugar.