Por qué deberías desinstalar Facebook del móvil ahora mismo y usar la web en su lugar

Facebook tiene una app para móvil que lleva años siendo uno de los ejemplos más citados en debates sobre privacidad, consumo de batería y rendimiento de los smartphones. La app de Facebook es una de las más voraces del mercado en términos de recursos, una de las que más datos recoge en segundo plano y una de las que más impacto tiene en la duración de la batería. Y lo más curioso es que hay una alternativa perfectamente funcional que casi nadie usa, la versión web de Facebook desde el navegador del móvil ofrece prácticamente las mismas funciones con menos impacto. Desinstalar Facebook del móvil no significa dejar de usarlo, sino hacerlo de una forma mucho más inteligente.

Qué hace la app de Facebook en tu móvil cuando no la estás usando

El primer motivo para desinstalar Facebook del móvil es lo que ocurre cuando no la tienes abierta. La app funciona en segundo plano de forma constante, actualiza el feed, sincroniza notificaciones, rastrea tu ubicación si tiene el permiso activado, registra qué otras apps usas y cuándo, y recopila datos sobre tu comportamiento en el dispositivo incluso cuando no estás en Facebook. Todo eso consume batería, memoria RAM y datos móviles de forma continua.

Según un informe de la empresa de almacenamiento en la nube pCloud publicado en 2025, Facebook lidera el ranking de aplicaciones que más batería consumen en segundo plano, por delante de Instagram, Snapchat y YouTube. El informe atribuye ese consumo a la cantidad de funciones que ejecuta simultáneamente aunque no esté abierta: actualización constante del feed, notificaciones, sincronización de mensajería, transmisiones en vivo y rastreo de ubicación. Desinstalar Facebook del móvil y sustituirlo por el navegador elimina de golpe todos esos procesos en segundo plano.

El peso de cada actualización de Facebook dice mucho sobre el tamaño del problema. La versión 564.0.0, disponible en la App Store en junio de 2026, ocupa 423,5 MB, con el mensaje de rigor: «Nuestros equipos han resuelto muchos fallos y han solucionado los problemas de los que nos habéis informado, y ahora la aplicación es más rápida». Es el mismo texto que Meta lleva años usando en cada actualización. ¡Y la app sigue pesando más de 400 MB!

El segundo motivo es la privacidad. Facebook, y por extensión Meta, tiene acceso a una cantidad de datos sobre ti que va mucho más allá de lo que publicas en la red social. La app puede acceder al micrófono, a la cámara, a tus contactos, a tu ubicación y al historial de otras apps si le has concedido esos permisos, y los usa para construir un perfil publicitario extraordinariamente detallado. Desinstalar Facebook del móvil y acceder desde el navegador limita bastante esa recopilación de datos, porque el navegador está más restringido en cuanto a los permisos que puede solicitar.

Cómo usar Facebook desde el navegador del móvil sin echar de menos la app

La alternativa a desinstalar Facebook del móvil es acceder a través del navegador, ya sea Chrome, Safari o tu navegador habitual escribiendo facebook.com en la barra de direcciones. La experiencia es prácticamente idéntica a la de la app: puedes ver el feed, publicar, comentar, enviar mensajes, ver Stories y acceder a todos los grupos y páginas que sigues. La diferencia es que el navegador no tiene acceso a los mismos permisos que una app instalada, consume muchos menos recursos en segundo plano y no rastrea tu actividad fuera de Facebook.

Para que la experiencia sea más cómoda, puedes añadir un acceso directo a Facebook en la pantalla de inicio del móvil desde el navegador. En Chrome, entra en facebook.com, pulsa los tres puntos del menú y selecciona «Añadir a pantalla de inicio».

En Safari, pulsa el botón de compartir y selecciona «Añadir a pantalla de inicio». El resultado es un icono en tu pantalla que abre Facebook directamente en el navegador con un solo toque, igual que si fuera una app, pero sin ninguno de los inconvenientes que tiene la app instalada.

Si usas Messenger con frecuencia y no quieres perder las notificaciones de mensajes, puedes mantener Messenger instalado, que es una app independiente y bastante menos invasiva que la app principal de Facebook. Desinstalar Facebook del móvil y conservar solo Messenger es una solución de compromiso que muchos usuarios adoptan y que ofrece un equilibrio razonable entre comodidad y privacidad.