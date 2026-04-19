Los ajustes de privacidad que deberías cambiar en Facebook, X, Instagram y TikTok

La privacidad en Facebook, X, Instagram y TikTok es algo que no depende de un único botón, sino de varios ajustes que conviene revisar con calma. En las cuatro plataformas puedes cambiar quién ve tu contenido, limitar interacciones, controlar mensajes y reducir la exposición de tu perfil, pero cada una organiza esos controles de forma distinta. Por eso, más que aceptar la configuración por defecto, lo más sensato es revisar los apartados de privacidad y seguridad para dejar la cuenta más cerrada si no quieres que cualquiera vea tu actividad.

Facebook, mucho ojo con lo que sigue siendo público

Facebook concentra buena parte de los controles en Configuración y privacidad y, dentro de ahí, en el apartado de Público y visibilidad. Desde ahí puedes revisar quién ve tus publicaciones, historias, lista de amigos y parte de la información del perfil. El detalle importante es que no todo funciona igual, Facebook recuerda que cierta información puede seguir siendo pública, y además permite elegir la audiencia de muchas publicaciones con su selector de público. Dicho de forma práctica, si hace tiempo que no revisas tu cuenta, conviene mirar tanto la visibilidad del perfil como la audiencia por defecto de lo que publicas.

Facebook: Ver y ajustar tu configuración de privacidd y Comprobación de privacidad

Instagram: cuenta privada, comentarios y actividad

En Instagram, el ajuste más importante para una cuenta personal sigue siendo poner el perfil en privado. La propia ayuda oficial indica que puedes activar esa opción desde los ajustes de privacidad de la cuenta. A partir de ahí, también merece la pena revisar quién puede comentar, qué solicitudes de mensajes quieres recibir y si quieres mostrar o no tu estado de actividad. Son cambios sencillos, pero muy efectivos para reducir exposición y evitar que cualquier usuario tenga acceso directo a tu contenido o a tu ritmo de conexión.

Instagram: Configuración e información de privacidad y Gestionar tu privacidad en Instagram

En X proteger publicaciones sigue siendo el ajuste clave

En X, el cambio más importante pasa por proteger tus publicaciones. La plataforma mantiene esta opción dentro de Privacidad y seguridad y, más en concreto, en Audiencia y etiquetado. Cuando activas esa protección, tus publicaciones dejan de ser visibles para cualquiera y pasan a quedar reservadas a tus seguidores aprobados. X también explica que, con la cuenta protegida, debes aceptar o rechazar nuevas solicitudes de seguimiento. Hay, eso sí, un matiz que no conviene pasar por alto, la ayuda oficial recuerda que los enlaces a contenido multimedia compartido pueden seguir circulando fuera de ese círculo cerrado, así que la protección ayuda mucho, pero no convierte la cuenta en una caja fuerte.

X: Centro de privacidad de X, Cómo proteger tu información personal y Cómo proteger tus publicaciones

TikTok, con más controles de los que muchos creen

TikTok ofrece más ajustes de privacidad de los que mucha gente imagina. Su centro de ayuda reúne opciones para poner la cuenta en pública o privada, gestionar mensajes directos, limitar comentarios, controlar quién puede usar Dúo o Pegar, revisar la privacidad de las publicaciones y decidir si otros pueden descargar tus vídeos. En otras palabras, no se trata solo de subir vídeos o ver el feed, la aplicación permite cerrar bastante el perfil si se revisan bien sus menús. Además, TikTok mantiene ajustes específicos de privacidad y seguridad para adolescentes, con configuraciones que dependen de la edad.

TikTok: Ajustes de privacidad de la cuenta y Ajustes de privacidad de las publicaciones

Qué deberías revisar hoy mismo

Si buscas una mejora rápida sin perder demasiado tiempo, hay varios cambios que deben tener prioridad. En Facebook, revisa quién puede ver tus publicaciones y qué partes del perfil siguen abiertas. En Instagram, decide si tu cuenta debe ser privada y desactiva el estado de actividad si no quieres mostrar cuándo estás conectado. En X, plantéate proteger las publicaciones si no te interesa tener una cuenta totalmente pública. Y en TikTok, conviene mirar comentarios, mensajes, descargas y visibilidad de los vídeos. No hace falta cerrar por completo todas las cuentas, pero sí ajustar cada red al uso real que haces de ella.

La privacidad no se revisa una vez y ya está

El error más común es pensar que estos ajustes en redes sociales se configuran una sola vez y se olvidan. No es así, ya que las plataformas cambian menús, añaden funciones y mueven controles con bastante frecuencia. Por eso conviene revisar de vez en cuando el apartado de privacidad y seguridad, sobre todo después de una actualización importante o si la red incorpora nuevas funciones. Es una costumbre simple, pero muy útil para evitar que una cuenta personal quede más expuesta de lo que creías. La privacidad en Facebook, X, Instagram y TikTok importa.