Lo que nunca deberías hacer en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un elemento más de nuestra vida y proporcionan la posibilidad de compartir contenido, acercarse a personalidades o generar debate, si bien siempre tienen un impacto. Sea cual sea tu red, te invitamos a conocer esta información sobre las cinco cosas que no deberías hacer en redes sociales. Si bien son de sentido común, no está de más recordarlas.

Evita esto en redes sociales

Toma nota de todo lo que no debes hacer en redes sociales, de esta manera, estarás generando un contenido mucho más seguro para ti.

Compartir información personal excesiva

Publicar detalles como tu dirección, número de teléfono, información económica o planes de viaje puede ser peligroso. Esta información puede ser utilizada para fraudes, robos o para quye te puedas llevar un disgusto futuro.

Aceptar solicitudes de amistad de desconocidos

Aceptar a personas que no conoces puede exponerte a riesgos de privacidad y seguridad. A menudo, los estafadores utilizan perfiles falsos para obtener información personal o difundir malware. Si tienes duda sobre una persona que te solicita amistad, por queda debidamente identificada, mándale un mensaje privado, y en caso de que no dé una información fiable, anula su solicitud.

Participar en discusiones hostiles o negativas

Involucrarse en discusiones agresivas o negativas puede tener un impacto emocional negativo y dañar tu imagen en la red, sobre todo, si no sabemos mantener un tono adecuado. Aunque la tentación es muy alta, lo mejor es evitar confrontación con aquellas personas que te van a hacer perder el tiempo y nada más, aunque a veces cueste bastante trabajo.

Compartir información no verificada

Propagar noticias falsas, bulos o rumores sin verificar puede contribuir a la desinformación y la confusión. Siempre es recomendable contrastar la información haciendo una breve búsqueda en Google antes de compartirla. El «lo comparto por si acaso» nunca es una buena opción en ningún caso.

No usar el sentido común

Piensa en la redes sociales como un libro abierto, no es necesario publicar todo y ante la duda, mejor actuar con prudencia. No tienes por queé dar información de cada cosa que haces, además de llegar a cansar tu información puede ser utilizada en tu contra por parte de otras personas. Pongamos por ejemplo el caso de un jefe que pudiera reprocharte que durante el fin de semana fuiste a la discoteca y así escucharse en un supuesto bajón de rendimiento.

Esta es quizás la más importante. Aunque me he referido a cinco cosas que no se deben hacer en redes sociales, hay una que no puede quedarse en el tintero y que por desgracia, es muy habitual. Hablamos del contenido que se comparte sobre menores de edad. Es muy habitual volcar fotografías de nuestros hijos, o sobrinos. Incluso suelo ver con bastante asiduidad a profesores y maestras vuelcan contenido que han creado en los centros educativos en sus perfiles personales, algo que puede costar una denuncia importante. Debemos proteger a los menores, desgraciadamente hay muchas personas sin escrúpulos que no dudarán en utilizar la información que encuentran en redes para satisfacer sus instintos más bajos. Tampoco te pongas como foto de perfil en WhatsApp la foto de un menor.

Un uso responsable de las redes sociales nos hará disfrutar al máximo de ellas y, si por cualquier causa, llega un momento en el que ya no resultan emocionantes, tomar un descanso es la mejor estrategia.