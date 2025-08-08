5 razones por las que te interesa YouTube Premium

YouTube Premium es uno de esos servicios que muchos usuarios pasan por alto porque piensan que no lo necesitan. Sin embargo, si pasas cada día más minutos viendo vídeos en esta plataforma que en cualquier otra, es muy probable que sí te compense, y mucho.

Vivimos rodeados de plataformas: Netflix, Spotify, Disney+, Max… y a veces pagamos suscripciones que ni siquiera usamos tanto. Pero YouTube, aunque gratuito, es probablemente la app que más abrimos a lo largo del día. Para escuchar música, seguir canales, consultar recetas, aprender algo nuevo o simplemente entretenernos unos minutos. Sin embargo, lo hacemos muchas veces renunciando a la mejor versión del servicio, que es precisamente lo que ofrece YouTube Premium. Estos son cinco motivos por los que realmente te interesa dar el paso y probarlo.

1. Adiós a los anuncios, de verdad

La principal razón por la que muchos usuarios acaban probando YouTube Premium es la eliminación total de anuncios. Nada de esperas de cinco segundos, ni interrupciones entre vídeos. Toda la experiencia de reproducción es directa y sin distracciones. Cuando te acostumbras, es difícil volver atrás.

Además, eliminar los anuncios también mejora el uso en altavoces inteligentes, reproductores externos o durante las rutinas de entrenamiento, cuando lo último que quieres es que te interrumpa una pausa publicitaria.

2. Reproducción en segundo plano

Una de las funciones más valoradas por quienes escuchan música o podcasts en YouTube. Con Premium puedes seguir oyendo el audio aunque apagues la pantalla o cambies de aplicación. Ideal para hacer otras tareas mientras escuchas tus vídeos favoritos sin cortes.

Es especialmente útil si usas YouTube como alternativa a las plataformas de streaming musical, algo muy habitual entre jóvenes que siguen sesiones de DJ, grabaciones en directo o listas de reproducción de creadores independientes.

3. Descargas sin conexión

Con YouTube Premium puedes descargar vídeos y listas para verlos después sin conexión, lo cual es perfecto para viajes, trayectos en avión o zonas sin cobertura. A diferencia de otras plataformas, aquí puedes descargar casi cualquier contenido de manera sencilla, sin tener que recurrir a herramientas externas ni saltarte normas de uso. También puedes elegir la calidad del vídeo descargado y mantener tus listas favoritas siempre disponibles, sin gastar datos móviles.

4. YouTube Music sin límites

La suscripción incluye acceso completo a YouTube Music Premium, un competidor directo de Spotify. Puedes escuchar millones de canciones sin anuncios, con saltos ilimitados, descargas y control total de reproducción.

Para quienes ya usaban YouTube como su principal fuente de música, este extra convierte la suscripción en una opción aún más atractiva, eliminando las limitaciones del servicio gratuito.

5. Apoyas directamente a los creadores

YouTube reparte los ingresos de tu suscripción Premium con los creadores que ves, incluso cuando no reproduces anuncios. Es una forma directa de apoyar a tus canales favoritos sin necesidad de donar dinero o ver anuncios interminables. Cuanto más consumes contenido de un canal, mayor es su parte del reparto. De esta manera, no solo mejoras tu experiencia, también contribuyes a que el contenido que te gusta pueda seguir existiendo y creciendo.

Mucho más que quitar los anuncios

Aunque pueda parecer un capricho al principio, YouTube Premium tiene un valor añadido que muchas otras suscripciones no ofrecen. No solo mejora la experiencia de visualización y escucha, también aporta comodidad, versatilidad y beneficios adicionales como YouTube Music.