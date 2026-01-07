Dreame A3 AWD Pro: el robot cortacésped que se atreve con los jardines más difíciles

El cuidado del jardín entra en una nueva etapa con la llegada del Dreame A3 AWD Pro, el robot cortacésped más avanzado presentado hasta ahora por Dreame Technology. Anunciado en el CES 2026, este modelo apunta directamente a los jardines más exigentes, aquellos con pendientes pronunciadas, terrenos irregulares, múltiples zonas o bordes complicados que hasta ahora obligaban a recurrir a soluciones tradicionales o a una supervisión constante.

Un robot pensado para jardines complejos y grandes superficies

La gran diferencia del Dreame A3 AWD Pro está en su sistema de navegación OmniSense 3.0. Aquí no hay cables perimetrales, balizas ni postes GPS que instalar. El robot crea un mapa 3D completo del jardín de forma automática combinando LiDAR 3D de 360 grados, visión binocular con inteligencia artificial y cámaras HDR. Basta con encenderlo y dejar que reconozca el terreno, identificando con precisión qué zonas son césped y cuáles no, y generando límites virtuales con una exactitud a nivel centimétrico.

La marca ha diseñado el A3 AWD Pro pensando en situaciones reales: pasillos estrechos, zonas con sombra, árboles, desniveles, superficies irregulares o incluso áreas con poca cobertura GPS. El sistema de detección funciona de forma estable incluso con poca luz o señal débil, algo clave en jardines rodeados de vegetación o muros. Según el modelo, el robot puede gestionar superficies de hasta 3.500 o 5.000 metros cuadrados sin intervención manual.

A esto se suma uno de sus grandes propuestas técnicas, la tracción total 4WD. Sus motores de buje en las cuatro ruedas permiten superar pendientes de hasta el 80 % y obstáculos de más de cinco centímetros de altura. En la práctica, esto se traduce en la capacidad de subir cuestas pronunciadas, sortear baches o pequeñas piedras y mantener siempre la estabilidad gracias a una suspensión mejorada y ruedas diseñadas para todo tipo de terreno.

Corte más rápido, uniforme y muy cercano al borde

El sistema de corte también marca diferencias claras frente a otros robots del mercado. El Dreame A3 AWD Pro incorpora dos discos flotantes que trabajan en planos independientes y ofrecen un ancho de corte de 40 centímetros, muy por encima de la media. Esto permite cubrir grandes superficies en menos tiempo sin renunciar a un acabado homogéneo y regular.

La altura de corte se ajusta cómodamente desde la app Dreamehome, con un rango de entre 3 y 10 centímetros. El conjunto está preparado para enfrentarse a césped denso o muy crecido, y la tecnología EdgeMaster 2.0 desplaza los discos hacia los bordes, dejando una distancia inferior a tres centímetros respecto al límite. El resultado es un jardín más limpio, con menos retoques manuales en esquinas y contornos.

Inteligencia artificial para evitar obstáculos y cuidar el entorno

Otro de los puntos fuertes del Dreame A3 AWD Pro es su sistema de detección de obstáculos con inteligencia artificial. El robot es capaz de reconocer y evitar más de 300 objetos habituales del jardín, como muebles, herramientas, mangueras, pelotas, ramas o excrementos de mascotas. También identifica personas, animales domésticos y fauna pequeña, activando modos de protección específicos para reducir riesgos.

Más allá del corte, este modelo puede funcionar como un sistema de vigilancia del jardín. Integra una cámara frontal con visión en directo desde el móvil, misiones de patrulla programables y alertas automáticas cuando detecta actividad humana. Todo se gestiona desde la app, que centraliza mapas, ajustes y notificaciones en tiempo real.

Autonomía, seguridad y llegada a España

La batería de 36V y 10Ah ofrece potencia suficiente para cortar césped denso y una autonomía capaz de cubrir hasta 5.000 metros cuadrados al día, con distintos modos de eficiencia según las necesidades del usuario. Cuando la carga baja, el robot vuelve automáticamente a la base, se recarga y reanuda el trabajo justo donde lo dejó.

En el apartado de seguridad, Dreame incorpora funciones avanzadas como seguimiento GPS, geocercas, alertas por elevación y compatibilidad con AirTag, pensadas para prevenir robos y ofrecer mayor tranquilidad.

La serie Dreame A3 AWD Pro llegará a España en marzo de 2026. El modelo A3 AWD Pro 3500 tendrá un precio de 2.599 euros, mientras que el A3 AWD Pro 5000 costará 2.999 euros, con disponibilidad a través de la web oficial de la marca.