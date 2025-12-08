10 cosas que me han gustado, o encantado, tras 3 meses con el Dreame Matrix10 Ultra
Durante tres meses, el Dreame Matrix10 Ultra se ha encargado de limpiar mi casa y ha pasado de ser un gadget más a convertirse en una pieza importante de mi rutina diaria. No es solo la potencia ni el diseño del robot, sino la sensación de estar ante un sistema de limpieza que funciona prácticamente solo, sin que tengas que estar pendiente. Dreame, marca de la cual he tenido la opción de probar bastantes dispositivos, lleva tiempo subiendo el nivel en robots aspirador, pero este modelo me ha dejado claro que está jugando en otra liga.
Así es el Dreame Matrix10 Ultra
Lo que engancha de su enorme base multifunción
La base ha sido lo primero que me ha enganchado. Sí, ocupa espacio, pero a cambio se encarga de las tareas que más pereza dan: vaciado de polvo, lavado de mopas, secado, rellenado del tanque y gestión de las soluciones de limpieza. Con otros robots siempre había algo pendiente; aquí, en el día a día, te limitas a revisar el agua y poco más. Esa sensación de que el sistema trabaja de verdad por ti es un salto grande respecto a generaciones anteriores.
El sistema que cambia las mopas por ti
Es evidente que la función que más me ha sorprendido es el cambio automático de mopas. La base guarda distintos juegos y el robot los intercambia según la habitación que tiene que limpiar. Configuras en la app qué tipo de mopa quieres para cada habitación y él las cambia solo. Si tienes zonas delicadas, zonas con más tránsito o espacios donde se acumula más suciedad, esta personalización se nota muchísimo. Y lo mejor es que no tienes que desmontar nada.
Un fregado que se nota en el suelo
El fregado es uno de sus puntos fuertes. Las tres mopas giran con fuerza, se humedecen de manera uniforme y la base las lava con agua muy caliente antes de secarlas con aire. Lo que notas en el uso diario es que el suelo queda más brillante y sin ese acabado apagado que dejan otros robots. Cuando he tenido manchas algo más secas, pedir una segunda pasada desde la app ha funcionado muy bien. Sin ser una fregona manual, se acerca muchísimo.
Tres soluciones de limpieza según lo que necesite cada estancia
El sistema Tri-Solution es especialmente cómodo. Cargas tres líquidos diferentes en la base y el Matrix10 Ultra decide cuál aplicar en cada habitación. Es muy útil si tienes suelos delicados en un cuarto y baldosas en otro, o si quieres un producto más específico para zonas como la cocina. Si tienes mascotas, también puedes usar una solución pensada para eliminar olores o manchas. Lo mejor es que no tienes que estar pendiente de mezclar nada, la base se encarga.
Potencia de sobra, incluso en alfombras
Los 30.000 Pa se notan. El robot aspira muy bien tanto en suelo duro como en alfombras. Detecta cuándo sube a una, aumenta la potencia y adapta la velocidad de la pasada. Si tienes mascotas, la recogida de pelo es otro punto fuerte, según las pruebas independientes. En mi caso, lo que he notado es que las alfombras ya no son un “punto débil” sino una zona más que limpia con solvencia.
Una navegación en la que puedes confiar
La combinación de láser retráctil y cámara 3D hace que se mueva con precisión incluso con poca luz o debajo de algunos muebles. He tenido muchos menos atascos que con modelos anteriores y prácticamente ningún golpe accidental. Identifica cables, zapatillas, juguetes y otros obstáculos habituales en casa, así que reduces al mínimo las intervenciones manuales.
Una app completa que no agobia
La app de Dreame es muy completa, pero está bien organizada. Puedes dividir habitaciones, ajustar potencia y fregado por zonas, decidir cuándo debe volver a la base para lavar las mopas, crear zonas prohibidas o programar limpiezas automáticas. Tras configurarlo a tu gusto, lo habitual es que no tengas que tocar nada más. Esa autonomía real se agradece muchísimo en el día a día.
Videovigilancia integrada: un extra que he usado más de lo que esperaba
El sistema permite ver lo que ve el robot, moverlo desde el móvil y hablar a través de él. Lo empiezas usando por curiosidad, pero me ha sido útil para comprobar que todo estaba en orden cuando no estaba en casa. Es como tener una pequeña cámara móvil que puedes enviar a cualquier habitación.
Se adapta bien si tu casa tiene obstáculos o desniveles
El chasis elevable le permite superar umbrales y pequeños desniveles que otros robots no pueden. En mi casa e ha marca la diferencia, porque hay un pequeño escalón para entrar a la cocina, y lo supera sin problema. Configuras esas zonas en el mapa y el robot ya sabe que tiene que elevarse un poco más al pasar por ahí.
La sensación de olvidarte de limpiar
Después de tres meses, lo que más valoro del Dreame Matrix10 Ultra no es un dato técnico, sino la sensación de que, por fin, un robot aspirador se acerca a esa promesa de “no te preocupes del suelo”. La base se ocupa de casi todo, el robot adapta su limpieza a cada espacio y tú solo haces un par de comprobaciones cada cierto tiempo. Si buscas reducir al mínimo la carga de limpieza diaria, este modelo encaja de pleno. Tiene un precio de 1599€ en la web del fabricante, si bien suelen aparecer promociones en las que puedes conseguir precios más interesantes.
