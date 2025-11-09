He probado los Energy Sistem CoolPods y así es llevar tu música sin aislarte del mundo

Llevo años probando auriculares de todo tipo, y si algo me ha quedado claro es que no todos están pensados para quienes preferimos escuchar música sin desconectarnos del mundo. Los Energy Sistem CoolPods pertenecen a esa nueva generación de auriculares de tipo abierto que no se introducen en el canal auditivo, sino que descansan sobre la oreja. Lo que parece un simple detalle de diseño cambia por completo la experiencia, puedes mantener una conversación, escuchar lo que ocurre a tu alrededor y seguir disfrutando del sonido sin sentirte aislado.

Así son los Energy Sistem CoolPods

Ficha técnica – Energy Sistem CoolPods Tipo de auricular Diseño abierto con tecnología Open Sound y sistema Curved-Fit Conectividad Bluetooth 5.4 con conexión Multipoint Autonomía total Hasta 25 horas (5h auriculares + 20h estuche) Micrófono Con supresión de ruido ambiental (ENC) Drivers Driver de doble imán de 11 mm con ecualización dinámica Resistencia Certificación IPX4 (salpicaduras y sudor) Control Táctil integrado en cada auricular Peso Ultraligeros, confortables para uso prolongado Compatibilidad Android, iOS, Windows, macOS

Lo que sorprende al ponértelos es lo ligeros que resultan. El diseño Curved-Fit se adapta con naturalidad a la curvatura de la oreja y prácticamente desaparece, hasta el punto de que más de una vez he olvidado quitármelos. Esa sensación de libertad es lo que más valoro de este formato, especialmente cuando los uso al trabajar o salir a caminar por la ciudad. No hay presión, ni ese efecto de vacío que provocan los in-ear. Solo música que te acompaña sin ocupar tu atención.

El sonido, por su parte, tiene una calidad sorprendente para unos auriculares tan pequeños y abiertos. Energy Sistem ha incorporado un driver de doble imán de 11 milímetros, y se nota, los graves tienen cuerpo y los agudos suenan limpios incluso en volúmenes altos. También interviene el algoritmo de ecualización dinámica, que ajusta automáticamente las frecuencias para evitar distorsiones. No es un sonido cerrado o de estudio, pero sí claro, definido y con más amplitud de lo esperado.

Una autonomía pensada para el día a día

Otra de las cosas que me han convencido es su autonomía. Los CoolPods alcanzan hasta 25 horas combinadas, cinco en los auriculares y veinte adicionales en la funda de carga. En la práctica, eso se traduce en olvidarte del enchufe durante días. Los he usado en trayectos, videollamadas y sesiones de trabajo sin preocuparme por la batería. Además, el estuche es compacto y cabe en cualquier bolsillo, con un diseño que mantiene la estética sencilla y “cool” de la marca.

En el apartado de conectividad, la experiencia también ha sido estable y fluida. Gracias a Bluetooth 5.4 la conexión se establece al instante y no he notado interferencias ni retrasos en vídeos o llamadas. También incorporan conexión Multipoint, algo cada vez más habitual pero que sigo agradeciendo: puedo tenerlos emparejados al Mac y al móvil y pasar de uno a otro sin tocar nada.

Llamadas nítidas y resistencia para cualquier ambiente

El micrófono con supresión de ruido ambiental (ENC) cumple bien su función. He atendido llamadas caminando por la calle y mir interlocutores me han referido que la voz llegaba clara, sin el ruido del tráfico de fondo. No alcanza el nivel de los auriculares de gama más alta, pero para el rango en el que se mueven, la calidad es más que suficiente. Además, cuentan con certificación IPX4, así que resisten salpicaduras y sudor, un punto a favor si los usas en el gimnasio o en exteriores.

Hay otro aspecto que me ha gustado especialmente, la sensación de naturalidad. Con los CoolPods puedes estar en una cafetería, escuchar música y seguir atento a lo que ocurre alrededor. No hay que quitárselos cada vez que alguien te habla ni preocuparte por perder un aviso importante. Es un tipo de escucha más ligera, casi como tener un hilo musical personal.

Una experiencia “cool” y consciente

Después de varios días con ellos, entiendo el porqué del nombre. Los Energy Sistem CoolPods, a un precio de 79,99 euros en la web de la marca, están pensados para un estilo de vida activo y conectado, donde la comodidad y la conciencia del entorno pesan tanto como la calidad del sonido. No buscan aislarte ni convertir cada canción en una cápsula sonora, sino acompañarte con naturalidad.

Si lo que buscas son auriculares discretos, cómodos, con buena calidad de sonido y sin el efecto de bloqueo del exterior, los CoolPods de Energy Sistem cumplen con creces. Son una opción fresca y funcional para quienes valoramos escuchar sin desconectarnos del mundo.