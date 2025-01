He probado 22 auriculares en 2024: recomiendo estos cuatro por todo esto

Cerré 2024 con la fortuna de haber probado 22 auriculares diferentes. Como norma general, todos ellos me causaron buenas sensaciones. Si tuviera que quedarme con cuatro, estos son los que elegiría por diferentes factores. Pero, como ya digo, hay un nivel muy alto e, independientemente de tu presupuesto, vas a tener siempre una calidad muy destacable.

Los auriculares que recomiendo son estos

Versátiles: soundcore Space One Pro

Vamos a comenzar por los auriculares de gama más económica. En este caso, se trata de los soundcore Space One Pro de diadema. Reconozco que este formato me encanta para casa, y creo que este dispositivo es capaz de encontrar el equilibrio entre calidad, un precio muy comedido y funciones diversas. Son muy cómodos, se adaptan perfectamente al oído, la paleta sonora es bastante amplia y, además, pueden plegarse para llevarlos de forma cómoda. Hacen una buena gestión de la batería y, gracias a la aplicación de la marca, puedes ampliar sus posibilidades. Suprecio es de 199 euros.

Innovadores: JBL Tour Pro 3

Sin duda, unos auriculares que no dejan indiferente. La razón es bien sencilla: la inclusión de una pantalla en la caja para no tener que utilizar el móvil en multitud de cuestiones. Puedes ver las llamadas, ecualizar la música e incluso utilizar la linterna, ya que la pantalla realiza esta función. La cancelación de ruido es, sencillamente, impecable. Son muy cómodos y, aunque el precio ronda los 300 euros, cada céntimo está más que justificado.

Desportistas: soundcore AeroFit Pro

Si el deporte es lo tuyo y te gusta entrenar con música, mi recomendación es la de soundcore AeroFit Pro. Son unos auriculares que, aunque no podríamos denominar exactamente de tipo conducción ósea, no se introducen directamente en el pabellón auditivo. Ofrecen una buena resistencia ante los elementos, pero sobre todo destacan por su calidad sonora. Además, quedan bien sujetos, de forma que los movimientos no supongan ningún problema. Su precio es de 169 euros.

Trabajo: Jabra Evolve2 65 Flex

La marca danesa se caracteriza por su calidad, y estos auriculares están pensados para entornos laborales. Cuentan con certificación para Microsoft Teams, Google Meet y Zoom, es decir, pensados para quienes realizan muchas videollamadas. Son cómodos, con micrófono incorporado y, sobre todo, transmiten la sensación de ser un producto premium. Su precio es de 360 euros.

Cierto es que me dejo muchos en el tintero, pero, por todo lo descrito, estos auriculares consiguieron causarme un excelente impacto. El mercado de auriculares es muy vasto, y estos cuatro modelos son, en cada uno de sus ámbitos, unos auténticos fuera de serie.