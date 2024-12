5 razones por las que recomiendo los auriculares JBL Pro Tour 3

Durante una buena temporada he tenido la oportunidad de probar los JBL Tour Pro 3, y a decir verdad, me han causado una grata impresión. Ya se sabe que esta marca siempre apuesta por la calidad, y estos son los las 5 razones por las cuales recomiendo unos auriculares de estas características. Los JBL Tour Pro 3 no defraudan en absoluto.

Por esto destacan los JBL Tour Pro 3

Obviamente, lo primero que importa a la hora de analizar unos auriculares es la calidad de audio. Reconozco que soy bastante especial con este tipo de dispositivos, pero mi impresión no ha podido ser mejor. Gracias a los drivers duales, los graves son potentes y generosos, mientras que los agudos son nítidos.

Pero hay mucho más, porque la posibilidad de adaptar la escucha a tu gusto es otra de sus ventajas. El ecualizador, que se ajusta mediante la aplicación, te da exactamente el la preferencia que necesitas para cada tipo de obra musical. No es lo mismo escuchar ópera que un concierto de rock, y en ese sentido, los JBL Tour Pro 3 no defraudan.

Además, cuentas con la opción de escuchar sonidos relajantes o ruido blanco para inducir al sueño. Cuando digo que la aplicación ofrece muchísimas posibilidades no exagero, realmente es una caja de sorpresas.

El estuche de carga cuenta con pantalla táctil. Sí, nada menos que una pantalla LED de 1,57 pulgadas. La principal ventaja es que te permite controlar muchas funciones sin necesidad de sacar el teléfono para ello. Puedes navegar por los menús de manera muy cómoda, además, si estás escuchando música y recibes una llamada telefónica, puedes ver el número directamente en pantalla. Aunque el estuche es bastante generoso, y puede resultar algo incómodo si lo llevas en el bolsillo, merece la pena ese pequeño handicap por todas las funciones que ofrece.

Considero imprescindible que unos auriculares cuente con sistema de cancelación de ruido, y en este caso, se ajustan por el modelo adaptativo que te ofrece siempre la mejor opción dependiendo del entorno. En este sentido, los JBL Tour Pro 3 se comportan de una forma excepcional, pudiendo además cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido para conseguir un mejor ajuste. Un excelente trabajo por parte de la marca.

La autonomía de los JBL Tour Pro 3 no está nada mal, ya que ofrece casi 11 horas de reproducción en los propios auriculares, y si activamos la cancelación de ruido el tiempo decrece hasta las 8 horas. Pero con el estuche de carga, se llega a un total de 44 horas. Prácticamente, te los puedes llevar de fin de semana de escapada sin necesidad de volver a cargarlos.

Los JBL Tour Pro 3 cuenta que además con certificación IP 55 de resistencia al agua y al polvo. Es cierto que unos auriculares de estas características deben ser protegidos siempre que se pueda, pero no pasa absolutamente nada si te pilla la lluvia con ellos puestos. Un detalle muy valioso y que siempre viene bien.

Un extra, realmente me quedé sorprendido cuando descubrí que la pantalla que lleva incorporada la caja de carga sirve de linterna. Sí, puede parecer una tontería, pero en absoluto. Además, ilumina lo suficiente para poder andar por un pasillo sin encender la luz sabiendo que no vas a tropezarte con nada.

Por todo esto, aunque se trata de un tipo de dispositivo que esconde mucho más, los JBL Tour Pro 3 son una valiosa opción de compra si deseamos unos auriculares de calidad. Es cierto que su precio es elevado, se quedan a un céntimo de los 300 euros en la web del fabricante, pero es que cada céntimo que inviertes tiene un retorno increíble. De la veintena de auriculares que he tenido la oportunidad de ir probando este año, sin duda, se encuentran entre los tres primeros. Y no se trata de una casualidad, sino del trabajo bien hecho.