Muere un fan de Bad Bunny en un tiroteo en Puerto Rico mientras visitaba el país por un concierto del artista

Kevin Mares, un joven estadounidense de 25 años, puso rumbo a Puerto Rico para poder conocer este país, pero también para poder asistir a un concierto de Bad Bunny. Lo que nada hacía presagiar es que la madrugada del pasado domingo acabase en desgracia, puesto que el joven fue asesinado en un local nocturno de La Perla, un barrio que cuenta con un alto índice de marginalidad. Tan sólo unas horas antes de su muerte, el propio Kevin compartió en sus redes sociales un vídeo de una playa y una fiesta en la piscina de su hotel. A pesar de todo, tanto él como varias personas decidieron salir de ese resort situado en La Perla de San Juan, sin tan siquiera poder imaginar el gran peligro que iban a correr. Como no podía ser de otra manera, los padres de Kevin Mares y su círculo más cercano están profundamente afectados por lo ocurrido.

Todo comenzó cuando el joven de 25 años quiso poner rumbo a Puerto Rico el pasado fin de semana, para poder ver en directo a Bad Bunny en su país natal. Así pues, el sábado se lo pasó en grande en el hotel, pero todo cambió de forma drástica el domingo, tal y como han dado a conocer los padres del fallecido a los compañeros de ABC7. El joven se encontraba en el hotel con su hermano, su novia y un amigo. «Iban caminando, y al cruzar una calle, encontraron a un grupo de gente que empezó a discutir y a pelearse. Entonces, uno de ellos sacó un arma y empezó a disparar, sin parar», comentó Sandra, madre de Kevin. Héctor, padre del joven, fue más allá: «Mi hijo estaba al otro lado de la calle y recibió un disparo en el abdomen». Fue ese disparo, precisamente, el que acabó con la vida de Kevin.

El adiós al joven llega en uno de los momentos más bonitos de su vida: «Había estado saliendo con su novia durante varios años. Estaba a punto de proponerle matrimonio este otoño. Quería hacer algo especial. Nos lo contó», comentó la madre del fallecido, completamente devastada por lo sucedido.

Los padres de Kevin Mares han confesado que le advirtieron que no saliera del hotel ni se alejara del mismo porque podía ser peligroso. A la vista está que no se equivocaron en absoluto. «Le dijimos que se quedara en el hotel y que estuviera en el complejo. Pero son jóvenes. Cuando eres joven, a veces no piensas», explicaron.

Desde el momento en que ocurrieron los hechos, la familia y el círculo más cercano de Kevin se sintieron arropados ante este doloroso momento. «Era un hijo encantador. Era cariñoso. Se preocupaba por todos nosotros, su familia, sus amigos. Tiene muchos amigos que también lo van a extrañar mucho», quiso recalcar su madre.

Lo único que esperan es que el cuerpo sin vida de Kevin Mares pueda regresar a Estados Unidos lo antes posible, puesto que continúa en Puerto Rico hasta que den el visto bueno las autoridades. Al fin y al cabo, tras lo sucedido, han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Sin duda, estamos ante una durísima y complicada pérdida. Descanse en paz.